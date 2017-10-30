ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 24 по 26 октября в Ростове-на-Дону состоялось заседание 29-й сессии российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Российскую делегацию возглавил руководитель Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорь Рулев, украинскую – начальник Азовского бассейнового управления Госрыбагентства Украины Сергей Чих.

В ходе работы сессии стороны обсудили состояние запасов и ход промысла в Азовском море в 2018 году и меры регулирования промышленного рыболовства в бассейне Азовского моря.

После обсуждения материалов, представленных рыбохозяйственными научно-исследовательскими институтами о состоянии промысловых запасов, стороны согласовали общебассейновые объёмы добычи основных промысловых объектов Азовского моря и определили национальные квоты на 2018 год. Принято решение рекомендовать введение дополнительных ограничений на добычу судака, берша и чехони.

Стороны утвердили порядок осуществления контроля изъятия промысловыми и иными судами водных биоресурсов в акватории Азовского моря и Керченском проливе на 2018 год, приняли поправки в меры регулирования промышленного рыболовства в бассейне Азовского моря, а также согласовали план научных исследований на 2018 год.