Москва и Минск подписали документы о сотрудничестве
10.10.2017, 22:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец подписали совместное заявление глав двух столиц. Оно определяет основные задачи взаимодействия городов по различным направлениям. В их числе развитие умных городов, градостроительство, ЖКХ, благоустройство, транспорт, культура, здравоохранение, образование, молодёжная политика, социальная защита и занятость населения, спорт, туризм. Документ был подписан в рамках Дней Минска в Москве.
Сергей Собянин поблагодарил минских коллег за плодотворное сотрудничество и отметил, что в прошлом году товарооборот между московскими организациями и их белорусскими партнёрами вырос более чем в полтора раза, а в первом полугодии этого года - ещё на 40 процентов.
По его словам, растут поставки продовольствия из Белоруссии. Сегодня фактически каждый десятый килограмм продуктов, потребляемый в столице России, произведён в этой стране. Москвичи любят белорусскую продукцию - качественную и приемлемую по цене. В столице проводятся многочисленные ярмарки выходного дня. Кроме того, минчане активно участвуют в строительстве и проектировании новых линий Московского метрополитена.
Со своей стороны, Андрей Шорец поблагодарил Сергея Собянина за гостеприимство и возможность проведения очередных Дней Минска в Москве. Он выразил уверенность в том, что такие мероприятия дадут новый толчок развитию двустороннего взаимодействия.
Сергей Собянин и Андрей Шорец договорились о продолжении практики проведения совместных мероприятий, включая Дни Москвы в Минске в 2019 году и Дни Минска в Москве в 2020 году, заседания рабочей группы по координации взаимодействия российской столицы и республики в Москве и в Белоруссии в 2018 году, ежегодные форум делового сотрудничества Москвы и Минска и международный культурно-гуманитарный форум "Москва - Беларусь".
Обе стороны также будут содействовать установлению прямых связей между хозяйствующими субъектами и создавать благоприятные условия для их взаимодействия.
Кроме того, состоялось подписание двусторонних документов о сотрудничестве в области здравоохранения и поставках продовольствия из Белоруссии в Москву в 2018 году. Меморандум о сотрудничестве в области охраны здоровья подписали глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун и председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко.
А руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк и первый замминистра сельского хозяйства Белоруссии Леонид Маринич подписали номенклатуру и объёмы возможных поставок продовольственных товаров в российскую столицу. Согласно этому документу в планах привезти в Москву порядка 300 тысяч тонн продовольственных товаров, в том числе мяса и мясных консервов, масла, сыра, творога, молока и молочных консервов, яйца куриного, картофеля и других овощей.
В рамках Дней Минска в Москве проходят сразу три ярмарки белорусских товаров - ("Минск - москвичам"), и (в павильоне № 18 "Республика Беларусь"). Также запланированы форум делового сотрудничества "Москва - Минск", круглые столы по вопросам сотрудничества медицинских организаций и развития городских библиотек, товарищеские матчи между юношескими сборными командами городов по гандболу, концерты творческих коллективов (в том числе выступление Президентского оркестра Республики Беларусь) и другие мероприятия.
Две столицы взаимодействуют на основе нескольких документов: Соглашения о принципах торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Правительством Москвы и Правительством Республики Беларусь от 19 мая 1992 года, Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 4 августа 1995 года, Соглашения между Правительством Москвы и Минским городским исполнительным комитетом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях от 5 декабря 1997 года, Соглашения между Правительством Москвы и Правительством Республики Беларусь о дальнейшем развитии торгово-экономических связей в области продовольствия от 5 ноября 2003 года.
Помимо этого, Москва заключила соглашения о сотрудничестве с пятью областными исполнительными комитетами Белоруссии: Могилёвским, Брестским, Витебским, Гомельским и Гродненским.
В прошлом году объём взаимной торговли между Москвой и Белоруссией составил 5,2 миллиарда долларов США. В первом полугодии 2017 года - 3,1 миллиарда долларов США.
Белоруссия - стратегический партнёр Москвы в продовольственной сфере. В 2016 году в столицу России оттуда поставили 1,2 миллиона тонн продовольствия. А это десять процентов всего годового объёма потребления продовольствия москвичами. Поставки выросли на 47 процентов по сравнению с 2015 годом (817,1 тысячи тонн). В первом полугодии 2017 года в Москву из Белоруссии ввезли 589,2 тысячи тонн продовольствия - 25 процентов от общего объёма импорта продовольствия.
В Москве работает 135 специализированных торговых предприятий, реализующих товары белорусских производителей, в том числе непродовольственные. Кроме того, с начала года в столице России провели 26 ярмарок белорусских товаров.
Сергей Собянин поблагодарил минских коллег за плодотворное сотрудничество и отметил, что в прошлом году товарооборот между московскими организациями и их белорусскими партнёрами вырос более чем в полтора раза, а в первом полугодии этого года - ещё на 40 процентов.
По его словам, растут поставки продовольствия из Белоруссии. Сегодня фактически каждый десятый килограмм продуктов, потребляемый в столице России, произведён в этой стране. Москвичи любят белорусскую продукцию - качественную и приемлемую по цене. В столице проводятся многочисленные ярмарки выходного дня. Кроме того, минчане активно участвуют в строительстве и проектировании новых линий Московского метрополитена.
Со своей стороны, Андрей Шорец поблагодарил Сергея Собянина за гостеприимство и возможность проведения очередных Дней Минска в Москве. Он выразил уверенность в том, что такие мероприятия дадут новый толчок развитию двустороннего взаимодействия.
Сергей Собянин и Андрей Шорец договорились о продолжении практики проведения совместных мероприятий, включая Дни Москвы в Минске в 2019 году и Дни Минска в Москве в 2020 году, заседания рабочей группы по координации взаимодействия российской столицы и республики в Москве и в Белоруссии в 2018 году, ежегодные форум делового сотрудничества Москвы и Минска и международный культурно-гуманитарный форум "Москва - Беларусь".
Обе стороны также будут содействовать установлению прямых связей между хозяйствующими субъектами и создавать благоприятные условия для их взаимодействия.
Кроме того, состоялось подписание двусторонних документов о сотрудничестве в области здравоохранения и поставках продовольствия из Белоруссии в Москву в 2018 году. Меморандум о сотрудничестве в области охраны здоровья подписали глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун и председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко.
А руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк и первый замминистра сельского хозяйства Белоруссии Леонид Маринич подписали номенклатуру и объёмы возможных поставок продовольственных товаров в российскую столицу. Согласно этому документу в планах привезти в Москву порядка 300 тысяч тонн продовольственных товаров, в том числе мяса и мясных консервов, масла, сыра, творога, молока и молочных консервов, яйца куриного, картофеля и других овощей.
В рамках Дней Минска в Москве проходят сразу три ярмарки белорусских товаров - ("Минск - москвичам"), и (в павильоне № 18 "Республика Беларусь"). Также запланированы форум делового сотрудничества "Москва - Минск", круглые столы по вопросам сотрудничества медицинских организаций и развития городских библиотек, товарищеские матчи между юношескими сборными командами городов по гандболу, концерты творческих коллективов (в том числе выступление Президентского оркестра Республики Беларусь) и другие мероприятия.
Две столицы взаимодействуют на основе нескольких документов: Соглашения о принципах торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Правительством Москвы и Правительством Республики Беларусь от 19 мая 1992 года, Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 4 августа 1995 года, Соглашения между Правительством Москвы и Минским городским исполнительным комитетом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях от 5 декабря 1997 года, Соглашения между Правительством Москвы и Правительством Республики Беларусь о дальнейшем развитии торгово-экономических связей в области продовольствия от 5 ноября 2003 года.
Помимо этого, Москва заключила соглашения о сотрудничестве с пятью областными исполнительными комитетами Белоруссии: Могилёвским, Брестским, Витебским, Гомельским и Гродненским.
В прошлом году объём взаимной торговли между Москвой и Белоруссией составил 5,2 миллиарда долларов США. В первом полугодии 2017 года - 3,1 миллиарда долларов США.
Белоруссия - стратегический партнёр Москвы в продовольственной сфере. В 2016 году в столицу России оттуда поставили 1,2 миллиона тонн продовольствия. А это десять процентов всего годового объёма потребления продовольствия москвичами. Поставки выросли на 47 процентов по сравнению с 2015 годом (817,1 тысячи тонн). В первом полугодии 2017 года в Москву из Белоруссии ввезли 589,2 тысячи тонн продовольствия - 25 процентов от общего объёма импорта продовольствия.
В Москве работает 135 специализированных торговых предприятий, реализующих товары белорусских производителей, в том числе непродовольственные. Кроме того, с начала года в столице России провели 26 ярмарок белорусских товаров.