Москва и Нью-Дели планируют подписать программу сотрудничества в 2018 году
05.01.2018, 10:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столицы России и Индии - Москва и Нью-Дели - планируют подписать программу сотрудничества до 2020 года в начале 2018 года. Об этом сказал российским журналистам в Нью-Дели председатель правления Делового совета по сотрудничеству с Индией (ДССИ), министр правительства Москвы Сергей Черёмин.
"Мы ранее очень активно сотрудничали со столичной территорией Дели. У нас до прошлого года действовала программа сотрудничества: мы обменивались делегациями экспертов, часто принимали бизнес-миссии. Мы планируем возобновить это взаимодействие в следующем году. По крайней мере, мы предложили нашим коллегам в Дели проект программы на 2018 - 2020 годы", - сказал Черёмин по итогам прошедшего в пятницу в индийской столице "Российско-индийского бизнес-диалога".
"Надеемся, что наша инициатива будет позитивно оценена и в начале года мы подпишем эту программу. Тем более, что на федеральном уровне в Индии эта программа получила полную поддержку", - добавил он.
Черёмин отметил, что Москва намерена сотрудничать не только с индийской столицей. "Все понимают, что не только наши столицы, но и крупнейшие мегаполисы сегодня являются драйверами развития экономики. Мы планируем сотрудничать не только с Дели, но и с Мумбаи как с финансовым центром. Мы также хотели бы активно развивать связи с Калькуттой, Бангалором, так как там расположены крупнейшие технопарки, у нас в Москве есть прекрасный опыт развития технопарков и бизнес-инкубаторов для стартапов", - сказал он.
"Недавно мы принимали делегацию Бангалора в Москве, считаем, что сотрудничество в области цифровых технологий, создание технополисов, индустриальных парков могло бы стать очень серьёзным элементом нашего партнёрства", - отметил Черёмин.
Он добавил, что предпринимателям России и Индии следует стремиться активно переходить к взаиморасчётам в национальных валютах - в рублях и рупиях, что будет способствовать развитию внешнеэкономического сотрудничества.
"Уже есть серьёзные подвижки: всё больше компаний, к сожалению, пока не крупных, переходят на расчёты в российской валюте и индийских рупиях. Я считаю, за этим огромное будущее, потому что в периоды серьёзной волатильности валютного рынка в прошлом году, когда на мировой арене просто шли валютные войны, компании теряли до 15% своей выручки только на транзакционных издержках", - сказал Черёмин по итогам прошедшего в пятницу в Нью-Дели "Российско-индийского бизнес-диалога".
По его словам, к переходу к расчётам в нацвалюте подталкивает и недружественная политика стран, объявивших финансовые санкции. "Санкционная политика США, в частности, и часто реально враждебное отношение американских банков к транзакциям компаний России и Индии существенно тормозило очень выгодные коммерческие контракты и инвестиционные инициативы", - указал он.
"Поэтому, я считаю, что чем быстрее мы простимулируем наши компании, в том числе крупные, на расчёты в национальных валютах, тем больший стимул это даст для развития нашего торгового сотрудничества", - подчеркнул Черёмин.
Развитие малого и среднего бизнеса
Он считает, что партнёрство двух стран в экономической сфере пока не соответствует имеющемуся потенциалу. В связи с этим Россия и Индия намерены развивать связи малого и среднего бизнеса, заявил он.
"Уровень политических связей сегодня крайне высок, и взаимодействие между крупнейшими компаниями у всех на слуху: это успехи "Роснефти", "Росатома", удачно реализованные проекты с участием "Вертолётов России", "Сибура". Но у нас не так много случаев, когда средние и малые компании продвигаются на рынке наших стран. Поэтому мы договорились с нашими партнёрами, с профильными агентствами и с Конфедерацией индийских промышленников, что в следующем году сосредоточим усилия на создании максимально комфортных условий для поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал Черёмин, подводя итоги прошедшего в пятницу в Нью-Дели экономического форума "Российско-индийский бизнес-диалог".
Он отметил, что подписание Меморандума о взаимопонимании между Деловым советом по сотрудничеству с Индией и Советом по торговому развитию Индии, которое состоялось в рамках форума, также послужит импульсом к укреплению сотрудничества, в том числе между малым и средним бизнесом двух стран. "Подписанный документ говорит о том, что мы будем оказывать предпринимателям не только организационную, но и всестороннюю информационную поддержку. Мы уже достигли договорённостей с крупнейшими банками, фондами и Российским экспортным центром о сотрудничестве по реализации нескольких значимых проектов", - сказал Черёмин.
Политик подчеркнул, что, хотя банки обеих стран явно заинтересованы в развитии внешнеэкономических связей и финансировании коммерческих контрактов, существующие достаточно сложные банковские процедуры и высокие процентные ставки кредитования часто могут отпугивать не только представителей малого и среднего бизнеса, но и крупные компании.
"Поэтому взаимодействие с агентствами развития призвано мотивировать бизнес к локализации производства, к участию в крупных индийских и российских программах в области внедрения цифровой экономики, инвестиций в фармацевтическое производство, информационные технологии", - отметил глава Делового совета по сотрудничеству с Индией.
Заинтересовать индийских предпринимателей
"Высокий уровень политических отношений в основном пока реализован в энергетической и космической отраслях, в оборонном секторе, атомной энергетике, разработке природных ресурсов. Цифры нашего торгового сотрудничества, к сожалению, не очень оптимистичны за последние три года, - отметил Черёмин. - Конечно, повлиял кризис, который серьёзно ударил по экономике России в 2014 году, и санкции (введённые Западом против России - прим. ТАСС). Многие индийские компании в период санкций опасаются осуществлять серьёзные инвестиции в российскую экономику".
Одновременно, добавил чиновник, индийские компании, по имеющейся у него информации, продолжают активно инвестировать в различные проекты и в Европейском союзе, и в США, и в Великобритании.
"Достигнутый уровень инвестиций в Россию, я считаю, совершенно не соответствует динамизму наших политических отношений, которые вот уже много лет носят стратегический характер. Поэтому одна из целей участия индийских предпринимателей в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, в Дальневосточном экономическом форуме - это и обсуждение возможных стимулирующих мер, позволяющих подойти ближе к декларируемым целям по уровню внешнеторгового оборота и прямых инвестиций", - подчеркнул Черёмин.
Он напомнил, что Россия и Индия планируют к 2035 году довести объём взаимных инвестиций до $50 млрд, а торговый оборот к 2025 году - до $30 млрд. "В условиях роста индийского ВВП на 7-8% в год и выхода российской экономики из рецессии эти цели совершенно реалистичны", - отметил чиновник.
Преодолеть устаревшую психологию
Отвечая на вопрос, почему бизнес отстаёт от политики в российско-индийских отношениях, Черёмин отметил: "Я думаю, причина этого носит скорее психологический характер. Сегодня условия ведения бизнеса в России очень привлекательны. У нас созданы очень комфортные условия в свободных экономических зонах, правительство продолжает предпринимать различные стимулирующие меры для приоритетных отраслей промышленности. К сожалению, мы не видим больших инвестиций, за исключением подконтрольных государству компаний, где опять же риски достаточно контролируемые".
По мнению председателя правления Делового совета по сотрудничеству с Индией, у российских предпринимателей вызывает опасение непредсказуемость действий юридической системы Индии. Среди таких примеров - негативный опыт АФК "Система" в Индии, пояснил Черёмин (в 2012 году в Индии было отозвано более 100 лицензий на оказание услуг мобильной связи в 2G-стандартах, в том числе у дочерней компании российского холдинга АФК "Система" Sistema Shyam Teleservices). "Конечно непредсказуемость действий юридической системы даёт возможность появляться историям неуспеха. А когда они такого масштаба, это отпугивает серьёзный частный бизнес от инвестиций в Индию", - отметил он.
По мнению Черёмина, активные контакты между представителями бизнеса, профильных министерств и других ведомств двух стран позволят свести к минимуму подобные проблемы. "То, что российская экономика вышла из стагнации, позволяет надеяться на стабильный рост экономических связей между нашими странами", - заключил он.
"Мы ранее очень активно сотрудничали со столичной территорией Дели. У нас до прошлого года действовала программа сотрудничества: мы обменивались делегациями экспертов, часто принимали бизнес-миссии. Мы планируем возобновить это взаимодействие в следующем году. По крайней мере, мы предложили нашим коллегам в Дели проект программы на 2018 - 2020 годы", - сказал Черёмин по итогам прошедшего в пятницу в индийской столице "Российско-индийского бизнес-диалога".
"Надеемся, что наша инициатива будет позитивно оценена и в начале года мы подпишем эту программу. Тем более, что на федеральном уровне в Индии эта программа получила полную поддержку", - добавил он.
Черёмин отметил, что Москва намерена сотрудничать не только с индийской столицей. "Все понимают, что не только наши столицы, но и крупнейшие мегаполисы сегодня являются драйверами развития экономики. Мы планируем сотрудничать не только с Дели, но и с Мумбаи как с финансовым центром. Мы также хотели бы активно развивать связи с Калькуттой, Бангалором, так как там расположены крупнейшие технопарки, у нас в Москве есть прекрасный опыт развития технопарков и бизнес-инкубаторов для стартапов", - сказал он.
"Недавно мы принимали делегацию Бангалора в Москве, считаем, что сотрудничество в области цифровых технологий, создание технополисов, индустриальных парков могло бы стать очень серьёзным элементом нашего партнёрства", - отметил Черёмин.
Он добавил, что предпринимателям России и Индии следует стремиться активно переходить к взаиморасчётам в национальных валютах - в рублях и рупиях, что будет способствовать развитию внешнеэкономического сотрудничества.
"Уже есть серьёзные подвижки: всё больше компаний, к сожалению, пока не крупных, переходят на расчёты в российской валюте и индийских рупиях. Я считаю, за этим огромное будущее, потому что в периоды серьёзной волатильности валютного рынка в прошлом году, когда на мировой арене просто шли валютные войны, компании теряли до 15% своей выручки только на транзакционных издержках", - сказал Черёмин по итогам прошедшего в пятницу в Нью-Дели "Российско-индийского бизнес-диалога".
По его словам, к переходу к расчётам в нацвалюте подталкивает и недружественная политика стран, объявивших финансовые санкции. "Санкционная политика США, в частности, и часто реально враждебное отношение американских банков к транзакциям компаний России и Индии существенно тормозило очень выгодные коммерческие контракты и инвестиционные инициативы", - указал он.
"Поэтому, я считаю, что чем быстрее мы простимулируем наши компании, в том числе крупные, на расчёты в национальных валютах, тем больший стимул это даст для развития нашего торгового сотрудничества", - подчеркнул Черёмин.
Развитие малого и среднего бизнеса
Он считает, что партнёрство двух стран в экономической сфере пока не соответствует имеющемуся потенциалу. В связи с этим Россия и Индия намерены развивать связи малого и среднего бизнеса, заявил он.
"Уровень политических связей сегодня крайне высок, и взаимодействие между крупнейшими компаниями у всех на слуху: это успехи "Роснефти", "Росатома", удачно реализованные проекты с участием "Вертолётов России", "Сибура". Но у нас не так много случаев, когда средние и малые компании продвигаются на рынке наших стран. Поэтому мы договорились с нашими партнёрами, с профильными агентствами и с Конфедерацией индийских промышленников, что в следующем году сосредоточим усилия на создании максимально комфортных условий для поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал Черёмин, подводя итоги прошедшего в пятницу в Нью-Дели экономического форума "Российско-индийский бизнес-диалог".
Он отметил, что подписание Меморандума о взаимопонимании между Деловым советом по сотрудничеству с Индией и Советом по торговому развитию Индии, которое состоялось в рамках форума, также послужит импульсом к укреплению сотрудничества, в том числе между малым и средним бизнесом двух стран. "Подписанный документ говорит о том, что мы будем оказывать предпринимателям не только организационную, но и всестороннюю информационную поддержку. Мы уже достигли договорённостей с крупнейшими банками, фондами и Российским экспортным центром о сотрудничестве по реализации нескольких значимых проектов", - сказал Черёмин.
Политик подчеркнул, что, хотя банки обеих стран явно заинтересованы в развитии внешнеэкономических связей и финансировании коммерческих контрактов, существующие достаточно сложные банковские процедуры и высокие процентные ставки кредитования часто могут отпугивать не только представителей малого и среднего бизнеса, но и крупные компании.
"Поэтому взаимодействие с агентствами развития призвано мотивировать бизнес к локализации производства, к участию в крупных индийских и российских программах в области внедрения цифровой экономики, инвестиций в фармацевтическое производство, информационные технологии", - отметил глава Делового совета по сотрудничеству с Индией.
Заинтересовать индийских предпринимателей
"Высокий уровень политических отношений в основном пока реализован в энергетической и космической отраслях, в оборонном секторе, атомной энергетике, разработке природных ресурсов. Цифры нашего торгового сотрудничества, к сожалению, не очень оптимистичны за последние три года, - отметил Черёмин. - Конечно, повлиял кризис, который серьёзно ударил по экономике России в 2014 году, и санкции (введённые Западом против России - прим. ТАСС). Многие индийские компании в период санкций опасаются осуществлять серьёзные инвестиции в российскую экономику".
Одновременно, добавил чиновник, индийские компании, по имеющейся у него информации, продолжают активно инвестировать в различные проекты и в Европейском союзе, и в США, и в Великобритании.
"Достигнутый уровень инвестиций в Россию, я считаю, совершенно не соответствует динамизму наших политических отношений, которые вот уже много лет носят стратегический характер. Поэтому одна из целей участия индийских предпринимателей в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, в Дальневосточном экономическом форуме - это и обсуждение возможных стимулирующих мер, позволяющих подойти ближе к декларируемым целям по уровню внешнеторгового оборота и прямых инвестиций", - подчеркнул Черёмин.
Он напомнил, что Россия и Индия планируют к 2035 году довести объём взаимных инвестиций до $50 млрд, а торговый оборот к 2025 году - до $30 млрд. "В условиях роста индийского ВВП на 7-8% в год и выхода российской экономики из рецессии эти цели совершенно реалистичны", - отметил чиновник.
Преодолеть устаревшую психологию
Отвечая на вопрос, почему бизнес отстаёт от политики в российско-индийских отношениях, Черёмин отметил: "Я думаю, причина этого носит скорее психологический характер. Сегодня условия ведения бизнеса в России очень привлекательны. У нас созданы очень комфортные условия в свободных экономических зонах, правительство продолжает предпринимать различные стимулирующие меры для приоритетных отраслей промышленности. К сожалению, мы не видим больших инвестиций, за исключением подконтрольных государству компаний, где опять же риски достаточно контролируемые".
По мнению председателя правления Делового совета по сотрудничеству с Индией, у российских предпринимателей вызывает опасение непредсказуемость действий юридической системы Индии. Среди таких примеров - негативный опыт АФК "Система" в Индии, пояснил Черёмин (в 2012 году в Индии было отозвано более 100 лицензий на оказание услуг мобильной связи в 2G-стандартах, в том числе у дочерней компании российского холдинга АФК "Система" Sistema Shyam Teleservices). "Конечно непредсказуемость действий юридической системы даёт возможность появляться историям неуспеха. А когда они такого масштаба, это отпугивает серьёзный частный бизнес от инвестиций в Индию", - отметил он.
По мнению Черёмина, активные контакты между представителями бизнеса, профильных министерств и других ведомств двух стран позволят свести к минимуму подобные проблемы. "То, что российская экономика вышла из стагнации, позволяет надеяться на стабильный рост экономических связей между нашими странами", - заключил он.
Источник: БРИКС