ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москва вошла в пятёрку самых интересных направлений для путешествий в предстоящие зимние праздники по версии газеты The Wall Street Journal (WSJ). Американское издание отметило российскую столицу благодаря фестивалю «Путешествие в Рождество».

В этом сезоне фестиваль пройдёт в пятый раз. Десятки праздничных площадок и тысячи мероприятий — «достаточный повод для того, чтобы отправиться на этот фестиваль», пишет WSJ.

«Поводов приехать в Москву всегда более чем достаточно. Столица прекрасна в любой сезон. Подчеркнуть наши преимущества в сравнении с другими туристическими направлениями как раз и призван цикл уличных городских мероприятий “Московские сезоны”. Его самое масштабное событие — фестиваль “Путешествие в Рождество”, хорошо известный за рубежом и прочно закрепившийся в мировом событийном календаре. Об этом и свидетельствует недавно опубликованный рейтинг», — прокомментировал оценку WSJ заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.



The Wall Street Journal советует обратить внимание на ледовый театр в Новопушкинском сквере. В дни фестиваля здесь можно будет бесплатно посмотреть ледовые шоу по мотивам знаменитых балетов. «В промежутках между массовым катанием на коньках вы сможете увидеть часовые ледовые балеты, которые проходят по несколько раз в день, в том числе с участием российских звезд фигурного катания», — сообщает издание.

Также в статье отмечают праздничную театральную программу на Тверской улице: «В Новый год Тверская, главная улица города, становится пешеходной и превращается в сцену под открытым небом, представляя пьесы с участием артистов Большого театра, “Новой оперы”, электротеатра “Станиславский” и других, и все это совершенно бесплатно».