ОРЕАНДА-НОВОСТИ Москва вошла в тройку претендентов на проведение Всемирного саммита общественного транспорта в 2021 году. Решение приняли на заседании исполнительного комитета Международного союза общественного транспорта в Барселоне 17 октября.



«За право принять крупнейшее международное мероприятие в сфере транспорта российская столица поспорит с австралийским Мельбурном и немецким Гамбургом, — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. — Москва является мировым лидером в области развития общественного транспорта и транспортной инфраструктуры и, по мнению представителей исполкома союза, сможет провести саммит на самом высоком уровне».



Место проведения определят весной 2018 года, уточнил Максим Ликсутов. Он напомнил, что в мае этого года на 62-м Всемирном саммите общественного транспорта Москва стала обладателем самой престижной транспортной премии Global Public Transport Awards. Награду в номинации «Особое признание» столица получила за достижения в развитии городского транспорта и транспортной инфраструктуры за последние шесть лет.



Всемирный саммит общественного транспорта — одно из главных мероприятий Международного союза общественного транспорта (МСОТ). Его проводят каждые два года начиная с 1886-го. Участники саммита обмениваются опытом, узнают о новых технологиях на рынке общественного транспорта, обсуждают важные вопросы с мировыми экспертами и определяют новые возможности для бизнеса. Саммит дает возможность укрепить транспортный потенциал мегаполисов, расширить рынки и обменяться предпринимательским опытом. Ближайший саммит пройдет в июне 2019 года в столице Швеции Стокгольме.



Международный союз общественного транспорта — крупнейшая транспортная организация. В нее входят городские и региональные компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, из более 90 стран мира. Организация появилась в 1885 году как европейское объединение операторов быстроразвивающихся трамвайных сетей. Позже в нее вошли представители других видов городского общественного транспорта. Штаб-квартира ассоциации находится в Брюсселе. Постоянными членами МСОТ являются российские ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс».