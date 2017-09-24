ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московская городская Дума приняла изменения в бюджет Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Доходная часть бюджета столицы на этот год увеличилась на 238,4 миллиарда, расходная — на 138,4 миллиарда. Соответственно, дефицит бюджета сокращается на 100 миллиардов рублей, сообщила Елена Зяббарова, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы.



По ее словам, основное увеличение поступлений — 178,8 миллиарда рублей или три четверти от общей суммы прироста — планируется за счет налоговых доходов.



Закон «О внесении изменений в Закон города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 “О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов”» приняли в окончательной редакции.



Документ предусматривает сокращение дефицита бюджета с 314,4 миллиарда рублей до 214,4 миллиарда рублей. Отношение дефицита бюджета города к объёму собственных доходов составит менее 11 процентов.



«Рост поступлений по налогу на прибыль организаций ожидается в объеме 127,4 миллиарда рублей. Увеличение прогноза связано с улучшением экономических показателей по Москве по сравнению с ожидаемыми при формировании бюджета, а также с изменениями федерального законодательства, принятыми уже после утверждения закона о бюджете города», — сказала Елена Зяббарова.



Что касается расходной части бюджета, дополнительные средства необходимы для отдельных мероприятий госпрограмм и непрограммных направлений деятельности, которые надо реализовать в этом году.



Самый значительный объем дополнительных ассигнований (57,7 миллиарда рублей) выделяют на государственную программу «Развитие транспортной системы». Средства пойдут на проектирование и строительство линий и станций метрополитена, обновление подвижного состава, реконструкцию транспортно-пересадочных узлов Московского центрального кольца и объектов трамвайной инфраструктуры, а также на благоустройство прилегающих территорий.



Дополнительные средства будут выделены также на финансирование ряда других госпрограмм. Среди них «Социальная поддержка жителей города Москвы», «Развитие городской среды», «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», «Развитие здравоохранения города Москвы», «Спорт Москвы» и «Культура Москвы».



С учетом изменений основные параметры городского бюджета на 2017 год следующие:



— доходы — 1 996 996,4 миллиона рублей;



— расходы — 2 211 421,4 миллиона рублей;



— дефицит — 214 425 миллионов рублей.



Показатели планового периода 2018 и 2019 годов остаются неизменными.