ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москву на один день возвращается тепло. 18 сентября в столице ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха составит 21–23 градуса. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 5–10 метров в секунду.

В следующие два дня столбики термометров немного опустятся, но погода останется комфортной для осени. По данным синоптиков, днем 19 сентября ожидается переменная облачность, без осадков.