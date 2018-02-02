ОРЕАНДА-НОВОСТИ В пятницу, 2 февраля, в Москве будет облачно, временами пройдет снег. Столбики термометров покажут один — три градуса ниже нуля, скорость юго-западного ветра составит пять — десять метров в секунду. На крышах зданий возможно образование сосулек.



По прогнозам синоптиков, обрушившиеся на Москву снегопады пока не прекратятся. Они продолжатся в выходные и в начале следующей недели. С субботы на воскресенье местами может выпасть от 25 до 30 сантиметров снега, в понедельник и вторник — еще по 8–10 сантиметров.



Из-за обильных снегопадов все службы жилищно-коммунального хозяйства работают круглосуточно. Ежедневно на уборку снега выходят около 58 тысяч дворников и 14 тысяч единиц спецтехники. Еще 12 тысяч рабочих задействованы в очистке крыш. При необходимости к уборке снега в Москве могут привлечь до 17 тысяч дополнительных единиц техники.