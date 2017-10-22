ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московские спортсмены триумфально выступили на этапе Гран-при по фигурному катанию, который прошёл в столичном дворце спорта «Мегаспорт». Весь пьедестал почета в парных соревнованиях по итогам двух прокатов заняли фигуристы из Москвы. Победителями стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 224,25 балла. На втором месте олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Фёдор Климов (204,43), третьими оказались Кристина Астахова и Алексей Рогонов (199,11).



В одиночном мужском катании Михаил Коляда из Санкт-Петербурга замкнул призовую тройку с результатом 271,06 балла. Победу одержал Натан Чен из США (293,79), второе место у олимпийского чемпиона Юзуру Ханю из Японии (290,77).



В соревнованиях танцевальных пар москвичи Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьёвым и Александра Степанова с Иваном Букиным поднялись на вторую и третью ступени пьедестала почёта. Первое место завоевали американцы Майя Шибутани и Алекс Шибутани.



Московская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в короткой программе, а также одержала безоговорочную победу в произвольной с общим результатом 231,21 балла.



В этом году Москва открыла серию Гран-при. Далее этапы примут Канада (27–29 октября), Китай (3–5 ноября), Япония (10–12 ноября), Франция (17–19 ноября), США (24–26 ноября). Финал Гран-при пройдёт 7–10 декабря в японском городе Нагое.