Москву и Подмосковье свяжут 16 новых автобусных маршрутов
11.09.2017, 09:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. До конца октября между Москвой и Московской областью запустят 16 новых автобусных маршрутов. Автобусы будут курсировать до железнодорожных станций, поселков и крупных развлекательных центров Подмосковья.
«Право перевозить пассажиров по этим направлениям получили восемь частных компаний. На данный момент между столицей и областью уже работают 43 новых маршрута», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Перевозчики обязуются соблюдать нормы безопасности и комфортности поездки. Автобусы будут проходить технический осмотр, а водители — медицинский. При этом большинство компаний обязуются вывести на маршруты современный и комфортабельный подвижной состав экологического класса «Евро-5», установить системы кондиционирования и отопления салона, видеонаблюдения, информирования пассажиров и другие, повышающие качество обслуживания.
С сентября общественный транспорт Москвы переведен на усиленный режим работы. Осенью традиционно заканчивается сезон отпусков, и горожане возвращаются в столицу на работу и учёбу. Для удобства пассажиров на городские улицы вышло более 300 дополнительных автобусов. На вокзалах, в метро и на других объектах транспортной системы столицы повышены меры безопасности.
«Право перевозить пассажиров по этим направлениям получили восемь частных компаний. На данный момент между столицей и областью уже работают 43 новых маршрута», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Перевозчики обязуются соблюдать нормы безопасности и комфортности поездки. Автобусы будут проходить технический осмотр, а водители — медицинский. При этом большинство компаний обязуются вывести на маршруты современный и комфортабельный подвижной состав экологического класса «Евро-5», установить системы кондиционирования и отопления салона, видеонаблюдения, информирования пассажиров и другие, повышающие качество обслуживания.
С сентября общественный транспорт Москвы переведен на усиленный режим работы. Осенью традиционно заканчивается сезон отпусков, и горожане возвращаются в столицу на работу и учёбу. Для удобства пассажиров на городские улицы вышло более 300 дополнительных автобусов. На вокзалах, в метро и на других объектах транспортной системы столицы повышены меры безопасности.
Источник: Мэрия Москвы