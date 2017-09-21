Мособлдума одобрила закон о доптребованиях к получению маткапитала
21.09.2017, 12:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в окончательном чтении законопроект «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», который вводит дополнительное требование к получению регионального материнского капитала на территории Московской области.
«На прошлом заседании законопроект принят за основу и одобрен. Поступили доработки, поправки, данные поправки рассмотрены на расширенном заседании комитета. Комитет рекомендует принять законопроект в целом», – сказал председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.
«На прошлом заседании законопроект принят за основу и одобрен. Поступили доработки, поправки, данные поправки рассмотрены на расширенном заседании комитета. Комитет рекомендует принять законопроект в целом», – сказал председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.
Источник: Правительство Московской области