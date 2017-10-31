ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московская областная дума подготовила поправки, которые помогут развитию реформы здравоохранения в Подмосковье, в частности, речь идет о законодательном утверждении таких наименований, как медицинские бригады, мобильные лаборатории и выездные аптеки, сообщает пресс-служба регионального парламента.



«В Московской области уже действуют выездные аптеки и различные выездные формы оказания медицинских услуг, но в законе они пока не предусмотрены: в приказах министерства здравоохранения Российской Федерации № 529 от 6 августа 2013 года и 27 июля 2010 года нет таких наименований по виду деятельности, как медицинские бригады, мобильные лаборатории и выездные аптеки. Возникает правовой пробел, пробел в регулировании, который мы предложили устранить», – сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.



Он также уточнил, что нужно понимать, что в малонаселенных пунктах медицинские и аптечные организации не могут быть рентабельными, а в оказании медицинской помощи и возможность купить лекарства население нуждается.



«Поэтому мы предлагаем снизить нормативы работы врачей и среднего медперсонала, работающего в сельской местности с учетом территориальных и погодных условий, плотности населения», – добавил депутат.