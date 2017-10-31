ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Одним из приоритетных направлений работы для депутатов Московской областной думы и правительства Московской области является развитие сельского здравоохранения в Подмосковье, в частности необходимо установить меры социальной поддержки для медицинских работников, работающих в сельской местности, сообщает пресс-служба регионального парламента.



На территории Подмосковья в сельской местности проживает 1,4 миллиона граждан – это более 18% всего населения региона. Сегодня в Московской области открыто 635 ФАПов. Из них – 173 построены и сданы в эксплуатацию за последние три года. В Подмосковье работает 284 врачей общей практики и 81 аптека с льготным обеспечением лекарств. В малонаселенных сельских поселениях, где проживают менее 100 человек, активно используются передвижные мини-поликлиники и центры здоровья, мобильные ФАПы.



«Прежде всего важно установить меры социальной поддержки для медицинских работников, работающих в сельской местности, в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ, которые сейчас регулируются только подзаконными актами», – сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.



Он отметил, что Правительство РФ, органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления могут и сами устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам и фармацевтическим работникам за счет бюджетных ассигнований федерального и местного бюджетов, бюджета субъектов Российской Федерации, но сегодня надбавка для работников федеральных учреждений здравоохранения, работающих на сельской местности эта надбавка составляет всего 1,2 тысячи рублей, поэтому ее нужно увеличить.



По словам Голубева, в Подмосковье создана трехуровневая система здравоохранения, где первый уровень – поликлинический - как раз составляют учреждения, находящиеся в шаговой доступности от места жительства.



«Прежде всего, это поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), сельские амбулатории и районные стационары. Вместе эти медучреждения оказывают не менее 40–45% медпомощи в профилактике и лечении заболеваний, не представляющих угрозы жизни. Идет активное формирование полноценной инфраструктуры, включающей в себя центры медицинской профилактики, центры здоровья, центры медицинской реабилитации, кабинеты/отделения медпрофилактики, медреабилитации поликлиник и стационаров, обслуживающих городское и сельское население, а также санаториев», – добавил парламентарий.



Кроме того, он подчеркнул, что для привлечения медработников в сельскую местность в 2016 году министерством здравоохранения региона в рамках госпрограммы «Жилище» была запущена подпрограмма «Социальная ипотека». Ее участниками стали 234 врача. Помогли и единовременные материальные выплаты за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области в соотношении 60% и 40% соответственно. В 2016 году удалось привлечь 250 врачей.



«Сейчас на территории сельской местности работают 16097 врачей, а показатель обеспеченности медицинскими кадрами сельского населения на 10 тысяч граждан составляет 37,27 для врачей и 27,11 для средних медработников. Удалось добиться и снижения дефицита врачебных кадров: с 40,9% в 2015 до 40,8% в 2016 году. А дефицит средних медицинских работников на селе составил 34,5%», – пояснил Голубев.



По его словам, в 2017 году запланировано привлечь на работу 150 врачей. В рамках программы «Жилище» планируют привлечь еще 280 врачей и выделить в 2018 году столько же квартир, а в 2017 году будет выделено 350 квартир. Для сравнения, в 2016 году было выделено 158 квартир.



«Таким образом, до конца 2018 года квартирами по программе «Социальная ипотека» будет обеспечено 788 семей медицинских работников», – уточнил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.



Как пояснил депутат, программа «Земский доктор» помогла увеличить количество врачей в сельской местности, но не средних медицинских работников.



«Для решения этой проблемы мы предложили рассмотреть возможность принятия аналогичной федеральной программы для «земских» средних медицинских работников», – добавил Голубев.



По его словам, чтобы пациенты вовремя получали необходимую медицинскую помощь в Подмосковье предложили использовать телемедицинские технологии. Так, пациенты смогут получить своевременную профессиональную консультацию, а врач соблюсти этапность при оказании медпомощи и медицинской эвакуации по медицинским показаниям.