ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «На полях» Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином.

Российский лидер приветствовал высокопоставленного гостя и поблагодарил за визит на ВЭФ.



"Мы буквально только что, вчера имели возможность поговорить по телефону, - рприводит слова Владимира Путина официальный сайт Кремля. - Рад возможности сегодня лично с Вами встретиться и обсудить волнующие нас проблемы, связанные с известными событиями вокруг северокорейской ядерной программы, ракетной программы, и, разумеется, поговорить о наших двусторонних отношениях, прежде всего экономического характера".

Президент РФ отметил, что несмотря на небольшой спад в прошлом году, 16,6 процента, в этом году фиксируется почти 50-процентный рост товарооборота за первое полугодие. "Но, конечно, возможно гораздо больше", - подчеркнул Путин.

В свою очередь Мун Чжэ Ин поблагодарил за приглашение на третий Восточный экономический форум.

"Мы с Вами за очень короткое время очень часто общались, обменивались мнениями по телефону, встречались много раз за короткий срок, поэтому у меня уже сложилось впечатление, что мы уже очень сблизились",- сказал лидер Кореи.



Он высоко оценил политику России по развитию Дальневосточного региона. "Считаю, что Корея является самым лучшим партнёром для России в развитии Дальневосточного региона. Если мы будем усердно сотрудничать, то мы сможем достичь процветания не только Дальневосточного региона, но и нашего региона в целом", - отметил Мун Чжэ Ин.