Муниципалитеты Подмосковья получили 79 единиц коммунальной техники
26.10.2017, 15:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в церемонии вручения 79 единиц специальной техники для нужд благоустройства районам и городским округам Подмосковья, передает в четверг корреспондент РИАМО.
В муниципальные образования региона было передано четыре малогабаритные подметально-уборочные машины, 24 подметально-уборочные машины для поливки и мойки проездов и прочих территорий с навесным оборудованием, 12 малогабаритных поливомоечных машин для поливки и мойки тротуаров и пешеходных дорожек с навесным оборудованием, четыре снегопогрузчика и 24 минипогрузчика с комплектом оборудования, а также 11 автовышек, уточняется в материале.
«Стало доброй традицией каждый год вручать дорожную технику для наших городов и населенных пунктов. Четвертый год мы поставляем порядка 260 единиц техники и уже инвестировали в это очень важное дело порядка 3 миллиардов рублей. Сегодня очередной такой день, в преддверии большого зимнего сезона мы должны быть готовы, быть во все оружия», – сказал Воробьев на церемонии вручения.
Он также отметил, что в этом году, помимо остальной техники, муниципалитетам вручаются автовышки, которые будут использоваться для улучшения освещения в городах Подмосковья в рамках программы «Светлый город».
«Я думаю, что нас депутаты областного парламента поддержат, это программа будет продолжена для того, чтобы оснастить наши города, муниципалитеты необходимым количеством техники», – добавил губернатор региона.
Всего в рамках государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017–2021 годы для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Подмосковья было приобретено 269 единиц специальной техники, уточняется в материале.
Остальные 190 единиц техники планируется поставить в муниципалитеты региона до 20 декабря 2017 года, заключается в сообщении.
В муниципальные образования региона было передано четыре малогабаритные подметально-уборочные машины, 24 подметально-уборочные машины для поливки и мойки проездов и прочих территорий с навесным оборудованием, 12 малогабаритных поливомоечных машин для поливки и мойки тротуаров и пешеходных дорожек с навесным оборудованием, четыре снегопогрузчика и 24 минипогрузчика с комплектом оборудования, а также 11 автовышек, уточняется в материале.
«Стало доброй традицией каждый год вручать дорожную технику для наших городов и населенных пунктов. Четвертый год мы поставляем порядка 260 единиц техники и уже инвестировали в это очень важное дело порядка 3 миллиардов рублей. Сегодня очередной такой день, в преддверии большого зимнего сезона мы должны быть готовы, быть во все оружия», – сказал Воробьев на церемонии вручения.
Он также отметил, что в этом году, помимо остальной техники, муниципалитетам вручаются автовышки, которые будут использоваться для улучшения освещения в городах Подмосковья в рамках программы «Светлый город».
«Я думаю, что нас депутаты областного парламента поддержат, это программа будет продолжена для того, чтобы оснастить наши города, муниципалитеты необходимым количеством техники», – добавил губернатор региона.
Всего в рамках государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017–2021 годы для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Подмосковья было приобретено 269 единиц специальной техники, уточняется в материале.
Остальные 190 единиц техники планируется поставить в муниципалитеты региона до 20 декабря 2017 года, заключается в сообщении.
Источник: http://mosreg.ru