ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Свыше 15,5 млн рублей из регионального бюджета будет направлено в качестве субсидий муниципальным образованиям Тверской области на открытие новых мест в школах в рамках ликвидации второй смены. Софинансирование со стороны муниципалитетов составит более 3,8 млн рублей. Тему обсудили на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Задача по обеспечению односменного режима обучения в школах поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным.

"Субсидии будут направлены на приобретение оборудования для того, чтобы в школах увеличилось количество учащихся в первую смену. Мы должны завершить процесс по ликвидации второй смены в начальных классах. В старших классах эта работа уже проведена в большом объёме", — отметил Руденя.

Планируется, что бюджетная поддержка на увеличение числа учебных мест будет предоставлена средней школе №31 в Твери, Горютинской средней школе (Калининский район), школе №1 в посёлке Редкино (Конаковский район). Всего в этих учреждениях будет открыто 251 новое место.

В целом в 2018 году в школах Верхневолжья планируется ввести более 800 новых мест. Всего в областной казне на эти цели заложено свыше 855 млн рублей, что позволит привлечь более 520 млн рублей из федеральной казны.

Средства предназначены на завершение строительства школы на 560 мест в микрорайоне "Юность" и на продолжение работ по возведению общеобразовательного учреждения на 1224 места в микрорайоне "Брусилово" областной столицы. Также в Твери планируется построить ещё одну школу на 1224 места.

Губернатором принято решение ежегодно открывать в регионе как минимум по одному новому учреждению образования.