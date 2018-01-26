НА ОКБ им. М.П. Симонова главе Минпромторга Денису Мантурову представили разработки в области цифровых технологий
26.01.2018, 17:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил ОКБ им. М.П. Симонова. Руководством предприятия была проведена экскурсия по производству с демонстрацией результатов работ, выполняемых по текущим Государственным контрактам.
Был представлен доклад по Комплексному инновационному проекту создания Комплекса воздушного мониторинга на базе БВС (беспилотное воздушное судно) тяжёлого класса. Уникальная комбинация продолжительности полёта, дальности действия и массы коммерческой нагрузки позволяет осуществить на новом качественном уровне многоспектральный мониторинг в режиме "24/7/365" протяжённых, удалённых объектов и объектов большой площади.
Реализация первой стадии Проекта одобрена на заседании Межведомственной рабочей группы по управлению Национальной технологической инициативы в рамках Дорожной карты "АэроНет".
При разработке Комплекса применяется широкий спектр инновационных решений и передовых производственных технологий, в том числе, композиционный планер, система автоматического взлёта и посадки, цифровая комплексная система управления с многократным резервированием, спутниковый радиоканал связи, современная многоспектральная и высокочувствительная целевая нагрузка и т.д. В настоящее время отсутствуют отечественные аналоги создаваемого Комплекса БВС. Основные потребители - организации, обладающие протяжёнными и удалёнными инфраструктурами (МЧС, Минприроды, Рослесхоз, предприятия ТЭК и т.д.). В частности, в рамках проекта "Аэронет" разрабатывается индивидуальный сертификационный базис для полётов в несегрегированном воздушном пространстве.
На стенде электроавтоматики главе Минпромторга России продемонстрировали цифровые технологии проверки оборудования беспилотных воздушных судов при выполнении ими различных миссий. Отработка выполняется в автоматическом режиме и позволяет провести проверку корректности управления полётом как при штатном выполнении миссий, так и в случае изменения атмосферных условий в сочетании с возможными отказами оборудования и систем, для подтверждения безопасности применения комплекса с беспилотными воздушными судами.
Кроме того, Министр ознакомился с цифровыми технологиями полунатурного моделирования в полёте в реальном масштабе времени, а также со стендом обучения операторов беспилотного воздушного судна.
В ходе посещения Центра продемонстрированы образцы силовых установок на базе поршневого авиационного двигателя и малоразмерного газотурбинного двигателя, которые собираются и испытываются в ИЦ. В дальнейшем представленные силовые установки будут применяться в различных летательных аппаратах, в т.ч., разработки и производства ОКБ Симонова.
Учитывая, что продемонстрированные силовые установки могут применятся в конструкции пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения различных классов, а также в других отраслях народного хозяйства было предложено включить в Программу развития авиационной промышленности выполнение опытно-конструкторских работ, направленных на завершение цикла испытаний, проведение сертификации и организации подготовки производства СУ.
Был представлен доклад по Комплексному инновационному проекту создания Комплекса воздушного мониторинга на базе БВС (беспилотное воздушное судно) тяжёлого класса. Уникальная комбинация продолжительности полёта, дальности действия и массы коммерческой нагрузки позволяет осуществить на новом качественном уровне многоспектральный мониторинг в режиме "24/7/365" протяжённых, удалённых объектов и объектов большой площади.
Реализация первой стадии Проекта одобрена на заседании Межведомственной рабочей группы по управлению Национальной технологической инициативы в рамках Дорожной карты "АэроНет".
При разработке Комплекса применяется широкий спектр инновационных решений и передовых производственных технологий, в том числе, композиционный планер, система автоматического взлёта и посадки, цифровая комплексная система управления с многократным резервированием, спутниковый радиоканал связи, современная многоспектральная и высокочувствительная целевая нагрузка и т.д. В настоящее время отсутствуют отечественные аналоги создаваемого Комплекса БВС. Основные потребители - организации, обладающие протяжёнными и удалёнными инфраструктурами (МЧС, Минприроды, Рослесхоз, предприятия ТЭК и т.д.). В частности, в рамках проекта "Аэронет" разрабатывается индивидуальный сертификационный базис для полётов в несегрегированном воздушном пространстве.
На стенде электроавтоматики главе Минпромторга России продемонстрировали цифровые технологии проверки оборудования беспилотных воздушных судов при выполнении ими различных миссий. Отработка выполняется в автоматическом режиме и позволяет провести проверку корректности управления полётом как при штатном выполнении миссий, так и в случае изменения атмосферных условий в сочетании с возможными отказами оборудования и систем, для подтверждения безопасности применения комплекса с беспилотными воздушными судами.
Кроме того, Министр ознакомился с цифровыми технологиями полунатурного моделирования в полёте в реальном масштабе времени, а также со стендом обучения операторов беспилотного воздушного судна.
В ходе посещения Центра продемонстрированы образцы силовых установок на базе поршневого авиационного двигателя и малоразмерного газотурбинного двигателя, которые собираются и испытываются в ИЦ. В дальнейшем представленные силовые установки будут применяться в различных летательных аппаратах, в т.ч., разработки и производства ОКБ Симонова.
Учитывая, что продемонстрированные силовые установки могут применятся в конструкции пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения различных классов, а также в других отраслях народного хозяйства было предложено включить в Программу развития авиационной промышленности выполнение опытно-конструкторских работ, направленных на завершение цикла испытаний, проведение сертификации и организации подготовки производства СУ.
Источник: Минпромторг