ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Общий объём пенсионных выплат за 9 месяцев 2017 года в негосударственном пенсионном фонде "Алмазная осень" составил 1,18 млрд руб. Средства были выплачены по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования.

Выплаты негосударственной пенсии по корпоративным и индивидуальным пенсионным планам достигли 1 123 млн рублей. Выплаты средств пенсионных накоплений (пожизненные, срочные, единовременные, выплаты правопреемникам) составили 54,7 млн рублей.

Таким образом, на 1 октября, фонд выполнил свои обязательства перед вкладчиками и пенсионерами с превышением плановых показателей. При этом выплаты негосударственной пенсии за второе полугодие 2017 года продолжаются.

Основная доля выплат в НПФ "Алмазная осень" приходится на участников-пенсионеров АК "АЛРОСА" (ПАО), которая является основным акционером и вкладчиком фонда. В этом году АЛРОСА запустила новый проект по корпоративному обеспечению своих работников – Паритетную пенсионную программу. Заявления на участие в этой программе подаются работниками компании в кадровые службы по месту работы.

"Сегодня фонд развивается по всем возможным направлениям. Для наших потенциальных клиентов мы актуализируем свои пенсионные продукты, делая их более доступными и привлекательными. Для тех, кто уже доверил нам свои будущие пенсии, – обеспечиваем высокую доходность. И третий приоритет фонда – чтобы его пенсионеры получали пенсию вовремя и в полном объёме. Без этого все остальные задачи не имеют смысл"», – говорит генеральный директор АО "НПФ "Алмазная осень" Вячеслав Хмыров.