ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С начала года аграрии Мамонтовского района направили 137 млн рублей на техническое перевооружение сельского хозяйства. Инвестиции превышают вложения за аналогичный период прошлого года на 46 млн рублей.

В этом сезоне мамонтовские сельхозтоваропроизводители значительную часть ресурсов израсходовали на покупку высокопроизводительной уборочной техники.

По уточнённым данным, в целом по Алтайскому краю на техническое перевооружение сельского хозяйства за три квартала направили почти 6,5 млрд рублей. В сравнении с январём - сентябрём прошлого года рост инвестиций составил 1,38 млрд рублей.