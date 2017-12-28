ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в активной стадии реализации находятся более 120 инфраструктурных объектов, которые создаются для резидентов территорий опережающего развития. Строительство инженерных сетей является необходимым условием для успешной реализации инвестиционных проектов и одной из главных задач для АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Работы по строительству инфраструктуры на площадках территорий опережающего развития идут с учётом заявок резидентов, согласно утвержденным графикам. Введён 21 объект, сто находятся в стадии проектирования и строительно-монтажных работ. Резидентам выдано порядка 90 технических условий на подключение к инфраструктуре, создаваемой в ТОР. Общий объём запланированных инвестиций из федерального и регионального бюджетов составляет около 70 млрд рублей.

«Подготовка к созданию объектов инфраструктуры стартовала в 2016 году, к настоящему времени КРДВ заключила ключевые договоры по обеспечению площадок ТОР всеми необходимыми ресурсами: водоснабжением и водоотведением, газом, электричеством и там, где необходимо, – тепловой энергией. Основной ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов, в том числе по договорам технологического присоединения, запланирован на 2018-2019 годы», – уточняет генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

В настоящее время в стадии завершения находятся работы по энергоснабжению ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» в Якутии. В ТОР «Надеждинская» на период строительства объекты резидентов обеспечены временным электроснабжением. В 2018 году на площадке начнется строительство сетей водоснабжения. В ТОР «Комсомольск» подписан договор подключения к сетям электроснабжения площадки «Холдоми», заключается договор на газоснабжение. По площадке «Парус» уже заключён договор на подключение к сетям газораспределения.

В ТОР «Камчатка» появятся автомобильные дороги общей протяжённостью более 13 километров, централизованные сети водоснабжения, канализации и система теплоснабжения на базе термальных вод протяжённостью 20 километров. В ТОР «Большой Камень» строится центральный тепловой пункт для обеспечения теплом 1100 квартир возводимого жилого микрорайона «Шестой» для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда». Стройплощадки микрорайона «Шестой» обеспечены электросетями. Получены техусловия на подключение к сетям теплоснабжения 30 многоэтажных домов в микрорайонах «Солнечный», «Пятый» и «Зелёный». Здесь же появятся две дороги – промышленная для тяжелого грузового транспорта протяжённостью 4 км и современная четырёхкилометровая объездная трасса.

АО «Корпорация развития Дальнего Востока в ежедневном режиме ведет сопровождение резидентов, помогает решать административные вопросы самого широкого спектра. Кроме того, в регионах Дальнего Востока созданы дочерние общества АО «КРДВ», которые обеспечивают плотную работу с инвесторами на местах.