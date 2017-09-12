На Колымской ГЭС завершили плановый ремонт гидроагрегата №5
12.09.2017, 09:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты Колымской ГЭС (входит в Группу «РусГидро») после планового ремонта главного и вспомогательного генераторов ввели в эксплуатацию гидроагрегат №5. Текущий ремонт основных узлов гидроагрегатов проводится ежегодно и призван обеспечить надёжность работы оборудования гидроэлектростанции и его дальнейшую безопасную эксплуатацию.
В ходе ремонта сотрудники ГЭС провели техническое обслуживание систем возбуждения и релейной защиты гидроагрегата, отрегулировали автоматическую систему управления в части контроля динамических и вибрационных характеристик.
Источник: Русгидро