ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты Колымской ГЭС (входит в Группу «РусГидро») после планового ремонта главного и вспомогательного генераторов ввели в эксплуатацию гидроагрегат №5. Текущий ремонт основных узлов гидроагрегатов проводится ежегодно и призван обеспечить надёжность работы оборудования гидроэлектростанции и его дальнейшую безопасную эксплуатацию.

В ходе ремонта сотрудники ГЭС провели техническое обслуживание систем возбуждения и релейной защиты гидроагрегата, отрегулировали автоматическую систему управления в части контроля динамических и вибрационных характеристик.