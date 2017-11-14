На Кубани с начала 2017 года высажено 1152 га новых садов
14.11.2017, 22:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На поддержку садоводства из краевого и федерального бюджетов в текущем году выделено 472 млн рублей.
Из них свыше 390 млн рублей направлено по федеральной программе на условиях софинансирования. Средства пойдут на закладку и уход за садами и питомниками.
Кроме того, из краевого бюджета выделено 82 млн рублей, которые предназначены на компенсацию садоводам – это затраты на создание и развитие инфраструктуры. Речь идёт об установке капельного орошения, противоградовой сетки, раскорчёвке садов, приобретении специальной техники. В настоящее время средства доводятся до сельхозпроизводителей.
По оперативным данным регионального минсельхоза, с начала года уже высажено 1152 га новых садов, из них 860 га – в весенний период. Всего в текущем году планируется закладка 1490 га, в том числе 1100 га садов интенсивного типа, она продлится до конца декабря.
Напомним, в 2018 году в крае начнёт работу программу "Малый сад". Губернатор региона Вениамин Кондратьев неоднократно подчёркивал, что кубанские аграрии смогут получать субсидии на закладку садов площадью от трёх гектаров. По его словам, фермерам будут компенсировать до 90% затрат.
Из них свыше 390 млн рублей направлено по федеральной программе на условиях софинансирования. Средства пойдут на закладку и уход за садами и питомниками.
Кроме того, из краевого бюджета выделено 82 млн рублей, которые предназначены на компенсацию садоводам – это затраты на создание и развитие инфраструктуры. Речь идёт об установке капельного орошения, противоградовой сетки, раскорчёвке садов, приобретении специальной техники. В настоящее время средства доводятся до сельхозпроизводителей.
По оперативным данным регионального минсельхоза, с начала года уже высажено 1152 га новых садов, из них 860 га – в весенний период. Всего в текущем году планируется закладка 1490 га, в том числе 1100 га садов интенсивного типа, она продлится до конца декабря.
Напомним, в 2018 году в крае начнёт работу программу "Малый сад". Губернатор региона Вениамин Кондратьев неоднократно подчёркивал, что кубанские аграрии смогут получать субсидии на закладку садов площадью от трёх гектаров. По его словам, фермерам будут компенсировать до 90% затрат.
Источник: Правительство Краснодарского края