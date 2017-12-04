ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мокрый снег и сильный ветер ожидают москвичей в течение дня из-за прохождения тёплого фронта южного циклона.

"Ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь) и гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Такая погода в Москве и Московской области сохранится до 22:00 4 декабря", — рассказали в Главном управлении МЧС России по Москве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуется быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от резких обгонов и перестроений. Парковать свой автомобиль лучше в гараж или на крытую стоянку, а если таких нет, то вдали от слабо укреплённых конструкций и деревьев.

Пешеходам из-за ухудшения видимости нужно прикрепить к одежде светоотражающие элементы, особенно при движении вдоль проезжей части, а дорогу переходить только по пешеходному переходу, убедившись в том, что водители их заметили.

Снегопад продлится до конца дня. По прогнозам синоптиков, в Москве может выпасть свыше 15 процентов от месячной нормы осадков. Температура будет колебаться около нуля, а к ночи опустится до минус четырёх градусов.