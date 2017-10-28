На Серафимовском кладбище освящён памятник жертвам катастрофы над Синаем
28.10.2017, 17:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 октября, когда православный мир отмечает Дмитриевскую поминальную субботу, на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга у места захоронения неидентифицированных фрагментов жертв теракта 31 октября 2015 года собрались родственники погибших, представители Благотворительного фонда "Рейс 9268", а также Штаба по оказанию помощи семьям погибших, который был образован сразу после трагедии по решению Губернатора Г.С.Полтавченко.
В результате экспертиз не удалось определить останки семи человек из 224 погибших в авиакатастрофе. Неопознанные фрагменты были захоронены на Центральной аллее Серафимовского кладбища 20 мая 2017 года. Теперь на этом месте установлен памятник: два сложенных крыла самолёта и саркофаг напоминают о прерванном полёте рейса "Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург".
Вице-губернатор Игорь Албин, возглавлявший в 2015 году Штаб помощи семьям погибших, вспомнил у могилы ту чёрную субботу, 31 октября 2015 г., когда в город пришла трагическая весть. "В сердцах каждого жителя нашего города поселилась боль. Мы много перемещаемся по городу, по стране, по свету, и эта страшная угроза терроризма, которая нависла над миром, над Россией и Петербургом, может коснуться каждого из нас, - сказал он. - Важно, что мы открываем памятник в большую родительскую субботу, когда весь православный христианский мир поминает усопших. Всё, что необходимо нашим родным и близким, - это молитва и память. Помним, любим, скорбим. И простите нас за то, что не уберегли ваших родных и близких".
К собравшимся также обратился председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, отметивший, что самое большое, что можно сделать для погибших сейчас - это память.
В мероприятии приняли участие председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, заместитель начальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Роман Емельянов, руководитель Благотворительного фонда памяти "Рейс 9268" Ирина Захарова.
После чина освящения памятника к нему легли венки и живые цветы. Во всех храмах Петербургской метрополии сегодня и 31 октября будут поимённо вспоминать 224-х погибших в небе над Синайским полуостровом.
В результате экспертиз не удалось определить останки семи человек из 224 погибших в авиакатастрофе. Неопознанные фрагменты были захоронены на Центральной аллее Серафимовского кладбища 20 мая 2017 года. Теперь на этом месте установлен памятник: два сложенных крыла самолёта и саркофаг напоминают о прерванном полёте рейса "Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург".
Вице-губернатор Игорь Албин, возглавлявший в 2015 году Штаб помощи семьям погибших, вспомнил у могилы ту чёрную субботу, 31 октября 2015 г., когда в город пришла трагическая весть. "В сердцах каждого жителя нашего города поселилась боль. Мы много перемещаемся по городу, по стране, по свету, и эта страшная угроза терроризма, которая нависла над миром, над Россией и Петербургом, может коснуться каждого из нас, - сказал он. - Важно, что мы открываем памятник в большую родительскую субботу, когда весь православный христианский мир поминает усопших. Всё, что необходимо нашим родным и близким, - это молитва и память. Помним, любим, скорбим. И простите нас за то, что не уберегли ваших родных и близких".
К собравшимся также обратился председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, отметивший, что самое большое, что можно сделать для погибших сейчас - это память.
В мероприятии приняли участие председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, заместитель начальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Роман Емельянов, руководитель Благотворительного фонда памяти "Рейс 9268" Ирина Захарова.
После чина освящения памятника к нему легли венки и живые цветы. Во всех храмах Петербургской метрополии сегодня и 31 октября будут поимённо вспоминать 224-х погибших в небе над Синайским полуостровом.
Источник: Администрация Санкт-Петербурга