ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Мариинском руднике (Малышевское месторождение бериллия), входящем в госкорпорацию «Ростех», найден изумруд весом 1,6 килограмма. Размеры камня — 14 сантиметров в длину и 7 сантиметров в ширину. Но оценке Гохрана он входит в категорию 2-2 (полупрозрачный) и имеет вторую группу цветности. Стоимость камня по предварительным оценкам составляет более 4 миллионов рублей.



Изумрудная друза была замечена в очистном забое шахты. «Кристалл заметили и подняли и поверхность бригадир забоя и заместитель главного геолога», — рассказал директор прииска Евгений Василевский.



Имя для новой находки пока не выбрали. До этого самым большим найденным на Малышевском месторождении изумрудом являлся «Президент» весом 1,2 килограмма, названный в честь Бориса Николаевича Ельцина.

Справка:

Месторождение в посёлке Малышева — самое крупное месторождение изумрудов в Европе и единственное в России. Ежедневно здесь добывается до полутора килограммов изумрудов, 30 килограммов бериллов, 100 граммов александритов. В августе 2012 года в поселке Малышева добыли еще один крупный изумруд, массой 637 граммов. Он получил имя «Юбилейный» в честь 65-летия Янтарного комбината. А в декабре 2016 года в руднике обнаружили уникальную друзу сростков кристаллов изумруда весом 5,5 килограмма и два крупнейших кристалла берилла общим весом 15 килограммов.