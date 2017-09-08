ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На полях Форума заключены 217 соглашений на сумму порядка 2,5 трлн рублей. Часть соглашений заключается в закрытом формате, информация о суммах сделок будет доступна позднее. Об этом стало известно на итоговом пресс-подходе вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева и Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.

«Мы научились привлекать инвестиции. Программу роста объёма соглашений мы выполнили», - подчеркнул вице-премьер – полпред Президента России Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, с учётом подписанных на ВЭФ-2017 соглашений можно говорить о следующем отраслевом распределении привлеченных на Дальний Восток инвестиций: 50 процентов – производство, 10 процентов – транспорт и логистика, 8 процентов – добыча полезных ископаемых и по 6 процентов это сельское хозяйство, рыболовство, аквакультура и туризм.

Большая часть привлечённых инвестиций – 91,7 процента от общего объёма – средства российских инвесторов. «Это отношение существенно изменилось. У нас было около 80 процентов. Но за счёт подписания ряда крупнейших проектов с российскими инвестициями баланс сильно изменился в сторону участников из России», - отметил Юрий Трутнев.

7 процентов инвестиций в запуск проектов с помощью новых инструментов развития вложили китайские инвесторы, а 0,7 процентов южнокорейские бизнесмены. «Остальные страны укладываются в «хвостик», который остался», - уточнил вице-премьер.

По мнению Юрия Трутнева, важно, что 69 процентов инвестиций сориентировано на внешние рынки. Из подписанных на третьем ВЭФ проектов 466 инвестиционных проектов обременены юридически обязывающими соглашениями.

«В целом по объёмам подписанных проектов при их реализации возникнет 68 тысяч рабочих мест», - прокомментировал Юрий Трутнев.