На базе Первого Московского медицинского университета будет создан центр для разработки инновационной медицинской продукции
10.10.2017, 20:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова состоялся I Международный медицинский инвестиционный форум. В открытии мероприятия принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб.
Участников форума приветствовали заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой, проректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Андрей Свистунов, Советник Президента Российской Федерации Герман Клименко, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Конференция направлена на объединение усилий государственных и коммерческих структур, бизнеса, исследователей, научного сообщества для создания новых биотехнологических препаратов, IT проектов в медицине, медицинских изделий, уникальных клиник и технологий, привлечения финансирования для коммерциализации передовых для медицины проектов, достижения прорывных результатов в сохранении здоровья граждан.
В ходе мероприятия Сергей Цыб выступил с приветственным словом от имени Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.
"Главной целью проведения Форума является поиск путей привлечения инвестиций для реализации перспективных бизнес-проектов в области медицины, фармацевтики, биотехнологий. Политика Минпромторга России направлена на стимулирование притока инвестиций в отрасль, локализацию производства лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также на перенос трансфера технологий в Россию", - отмечено в приветственном адресе.
Минпромторг России содействует взаимодействию специалистов из медицинской и инженерной среды, знакомя врачебное сообщество с разработками и потенциальными возможностями российских производителей. На достижение этой цели направлено участие министерства во всех крупных медицинских конгрессах. Сергей Цыб отметил важную роль центров по разработке лекарственных препаратов и медицинских изделий, создаваемых на базе образовательных, научных учреждений.
"В этом году совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова мы начали реализацию проекта по созданию научно-образовательного центра трансляционной медицины, где будут сосредоточены все возможности для разработки и внедрения инновационной медицинской продукции, использоваться новейшие технологии. Активное участие в этом примет частный бизнес", - сказал замглавы ведомства.
Поддержка исследователей и разработчиков станет одним из ключевых направлений скорректированной государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на период до 2030 года, работа над которой начнётся в следующем году.
"Ближайшие 10 лет посвятим разработке собственной инновационной медицинской продукции, включая лекарственные средства и медицинские изделия, поддержке экспорта, развитию клеточных технологий, регенеративной, персонализированной медицины", - сообщил Сергей Цыб.
Он пригласил участников Форума включиться в работу по корректировке программы, отметив, что министерство открыто для предложений для выработки эффективных подходов и механизмов поддержки и стимулирования развития отрасли.
В рамках насыщенной деловой программы мероприятия состоялось заседание Общественного совета федерального проекта партии "Единая Россия" "Здоровое будущее". Он направлен на обеспечение качественной и доступной медицинской помощи, мотивацию к ведению здорового образа жизни, решение вопросов госрегулирования в сфере оказания медицинской помощи, обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Заседание прошло под председательством координатора проекта, депутата Государственной Думы Российской Федерации Николая Герасименко и ректора Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петра Глыбочко.
Минпромторг России выразил готовность включиться в реализацию проекта и способствовать развитию продукции, технологий, которые помогут в борьбе с неинфекционными заболеваниями и формировании здорового образа жизни населения.
Участников форума приветствовали заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой, проректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Андрей Свистунов, Советник Президента Российской Федерации Герман Клименко, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Конференция направлена на объединение усилий государственных и коммерческих структур, бизнеса, исследователей, научного сообщества для создания новых биотехнологических препаратов, IT проектов в медицине, медицинских изделий, уникальных клиник и технологий, привлечения финансирования для коммерциализации передовых для медицины проектов, достижения прорывных результатов в сохранении здоровья граждан.
В ходе мероприятия Сергей Цыб выступил с приветственным словом от имени Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.
"Главной целью проведения Форума является поиск путей привлечения инвестиций для реализации перспективных бизнес-проектов в области медицины, фармацевтики, биотехнологий. Политика Минпромторга России направлена на стимулирование притока инвестиций в отрасль, локализацию производства лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также на перенос трансфера технологий в Россию", - отмечено в приветственном адресе.
Минпромторг России содействует взаимодействию специалистов из медицинской и инженерной среды, знакомя врачебное сообщество с разработками и потенциальными возможностями российских производителей. На достижение этой цели направлено участие министерства во всех крупных медицинских конгрессах. Сергей Цыб отметил важную роль центров по разработке лекарственных препаратов и медицинских изделий, создаваемых на базе образовательных, научных учреждений.
"В этом году совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова мы начали реализацию проекта по созданию научно-образовательного центра трансляционной медицины, где будут сосредоточены все возможности для разработки и внедрения инновационной медицинской продукции, использоваться новейшие технологии. Активное участие в этом примет частный бизнес", - сказал замглавы ведомства.
Поддержка исследователей и разработчиков станет одним из ключевых направлений скорректированной государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на период до 2030 года, работа над которой начнётся в следующем году.
"Ближайшие 10 лет посвятим разработке собственной инновационной медицинской продукции, включая лекарственные средства и медицинские изделия, поддержке экспорта, развитию клеточных технологий, регенеративной, персонализированной медицины", - сообщил Сергей Цыб.
Он пригласил участников Форума включиться в работу по корректировке программы, отметив, что министерство открыто для предложений для выработки эффективных подходов и механизмов поддержки и стимулирования развития отрасли.
В рамках насыщенной деловой программы мероприятия состоялось заседание Общественного совета федерального проекта партии "Единая Россия" "Здоровое будущее". Он направлен на обеспечение качественной и доступной медицинской помощи, мотивацию к ведению здорового образа жизни, решение вопросов госрегулирования в сфере оказания медицинской помощи, обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Заседание прошло под председательством координатора проекта, депутата Государственной Думы Российской Федерации Николая Герасименко и ректора Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петра Глыбочко.
Минпромторг России выразил готовность включиться в реализацию проекта и способствовать развитию продукции, технологий, которые помогут в борьбе с неинфекционными заболеваниями и формировании здорового образа жизни населения.
Источник: Минпромторг