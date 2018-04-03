ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По просьбе России, Исполнительный совет ОЗХО соберётся 4 апреля, чтобы обсудить «дело Скрипаля». Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия помогает Великобритании расследовать отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери 4 марта.



В письме на имя председателя Исполнительного совета ОЗХО говорится, что Россия просит созвать чрезвычайное заседание, чтобы обсудить «ситуацию, связанную с обвинениями со стороны одного государства-члена [ОЗХО] в адрес другого в несоблюдении Конвенции [о запрещении химического оружия] в контексте инцидента в Солсбери».

Напомним, что 14 марта ситуацию вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, по инициативе Великобритании, обсудил Совет Безопасности ООН. Как заявил исполняющий обязанности Постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен, Лондон считает «весьма вероятным», что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ химическим веществом класса «Новичок» несёт Россия. По словам представителя Великобритании, оно было изготовлено в Советском Союзе и унаследовано Россией. Причём британский посол убеждён, что такое оружие не могло быть изготовлено без участия государства.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения. Заявления, изложенные в письме британской стороны, Небензя назвал «голословными» и «угрозой суверенному государству», которая идет вразрез с Уставом ООН. Он потребовал предъявить «материальные доказательства» якобы обнаруженного российского следа в этом «резонансном деле».

На прошлой неделе, по просьбе Лондона, в Великобританию отправилась группа экспертов ООН с намерением помочь британским властям в расследовании трагедии в Солсбери.