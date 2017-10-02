На этой неделе в Москве ожидается пасмурная и прохладная погода
02.10.2017, 15:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На этой неделе в Москве ожидается облачная погода. Температура воздуха при этом не поднимется выше 9–11 градусов.
Сегодня в Москве ещё сохраняет свое влияние препятствующий осадкам антициклон. Столбики термометров покажут около восьми градусов выше нуля, а ветер будет дуть со скоростью до шести метров в секунду.
Сегодня в Москве ещё сохраняет свое влияние препятствующий осадкам антициклон. Столбики термометров покажут около восьми градусов выше нуля, а ветер будет дуть со скоростью до шести метров в секунду.
Источник: Мэрия Москвы