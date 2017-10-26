На подготовку к ЧМ-2018 в Подмосковье направят дополнительно более 120 млн руб.
26.10.2017, 17:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 120 млн руб. дополнительно направят в Московской области в 2017–2018 годах на подготовку тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу FIFA, соответствующие изменения депутаты Мособлдумы внесли в закон о региональном бюджете на заседании в четверг, передает РИАМО.
«По подпрограмме «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» расходы Министерства строительного комплекса Московской области на 2017 год увеличены на 16,5 миллионов рублей, на 2018 год увеличены на 105 миллионов рублей», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Средства будут направлены на строительство и реконструкцию муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, а также на реконструкцию тренировочной площадки на базе «Сатурн» в поселке Кратово Раменского района, поясняется в материале.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».
В Московской области к ЧМ-2018 подготовят 17 тренировочных баз для команд – участниц мундиаля. Тренировочная база состоит из тренировочной площадки и гостиничного комплекса.
«По подпрограмме «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» расходы Министерства строительного комплекса Московской области на 2017 год увеличены на 16,5 миллионов рублей, на 2018 год увеличены на 105 миллионов рублей», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Средства будут направлены на строительство и реконструкцию муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, а также на реконструкцию тренировочной площадки на базе «Сатурн» в поселке Кратово Раменского района, поясняется в материале.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».
В Московской области к ЧМ-2018 подготовят 17 тренировочных баз для команд – участниц мундиаля. Тренировочная база состоит из тренировочной площадки и гостиничного комплекса.
Источник: http://mosreg.ru