На полигон "Кучино" в Балашихе завезут 450 тыс кубометров грунта
04.10.2017, 11:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Порядка 450 тысяч кубометров грунта завезут на мусорный полигон «Кучино» в Балашихе до конца февраля 2018 года, сообщила председатель общественной палаты городского округа Балашиха Лариса Евтушенко на совещании общественной палаты.
«Сегодня (3 октября – ред.) прошло совещание рабочей группы по полигону ТБО “Кучино” о выполнении договорных обязательств компании “Биорем”. Компания продлила договор до 28 февраля 2018 года на ввоз 450 тысяч кубометров земли на полигон “Кучино”. Общественники продолжают контролировать завоз грунта на полигон, а также контролировать качество грунта», – сказала Евтушенко, его слова приводятся в материале.
Рекультивация ТБО «Кучино» начнется в марте 2018 года. Постановлением правительства РФ, подрядчиком на проведение работ была назначена компания «Спецгеоэкология». В ближайшее время начнется разработка проекта рекультивации. Полигон «Кучино» был закрыт 23 июня после «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства дал распоряжение закрыть полигон.
«Сегодня (3 октября – ред.) прошло совещание рабочей группы по полигону ТБО “Кучино” о выполнении договорных обязательств компании “Биорем”. Компания продлила договор до 28 февраля 2018 года на ввоз 450 тысяч кубометров земли на полигон “Кучино”. Общественники продолжают контролировать завоз грунта на полигон, а также контролировать качество грунта», – сказала Евтушенко, его слова приводятся в материале.
Рекультивация ТБО «Кучино» начнется в марте 2018 года. Постановлением правительства РФ, подрядчиком на проведение работ была назначена компания «Спецгеоэкология». В ближайшее время начнется разработка проекта рекультивации. Полигон «Кучино» был закрыт 23 июня после «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства дал распоряжение закрыть полигон.
Источник: http://mosreg.ru