На предприятиях Санкт-Петербурга ведутся импортозамещающие разработки для шельфовых месторождений
05.02.2018, 23:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Делегация Минпромторга России во главе с замминистра Василием Осьмаковым посетила в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург ведущие НИИ и предприятия города в сфере нефтегазового машиностроения.
Одним из главных пунктов деловой программы стало посещение производственных площадок НПП "Авиационная и морская электроника" (НПП "АМЭ") и Научно-исследовательского института резиновых покрытий и изделий (НИИРПИ) - предприятий, успешно сотрудничающих между собой на протяжении многих лет.
НПП "АМЭ" - ведущий российский производитель систем обработки и отображения информации радиоэлектронных систем различного назначения. Сфера деятельности предприятия: системы управления, связь, радиоэлектронная, радиотехническая и гидроакустическая аппаратура, оборудование информационно-телекоммуникационных сетей.
НИИРПИ, недавно отметивший своё 60-летие, является одним из ведущих предприятий по разработке и производству резиновых смесей и резинотехнических изделий с широким комплексом свойств для различных отраслей промышленности.
Руководство компаний представило доклад о ведущихся в настоящее время работах, в частности о разработках в нефтегазовой сфере по линии Минпромторга. Замглавы министерства Василий Осьмаков отдельно подчеркнул важность сохранения набранных темпов роста продукции гражданского назначения в портфеле предприятий и призвал их активно использовать государственный инструментарий поддержки проектов диверсификации.
В настоящий момент предприятия совместно реализуют сразу несколько опытно-конструкторских работ в рамках госпрограммы по развитию судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений. Речь идёт о разработке российских комплексов морской сейсморазведки, донных электрических и сейсмических станций, фонтанной арматуры и о других ключевых направлениях программы импортозамещения шельфового оборудования. Для российского нефтегазового машиностроения это новый вызов, с которым наши предприятия успешно справляются, - отметил Василий Осьмаков.
Делегация Минпромторга посетила также "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова" ("НПО ЦКТИ"). Предприятие, которое является ведущим научным и инжиниринговым центром отечественного энергомашиностроения, в ноябре 2017 года отметило две юбилейные даты: 90-летие ЦКТИ и 110-летие ТЭЦ ЦКТИ.
В настоящее время основными направлениями деятельности "НПО ЦКТИ" являются разработки нового и модернизация действующего оборудования ТЭС, АЭС, ГЭС, объектов промышленной и коммунальной энергетики, оборудования для нефтегазовой промышленности. Предприятие осуществляет разработку стандартов и нормативно-технических документов, лабораторно-стендовое обеспечение НИОКР, изготовление нестандартного оборудования, проводит сертификационные испытания, работы в области промышленной безопасности.
Программа делового визита началась с совещания по вопросам разработки системы подводных колонных головок, инструмента для установки и обслуживания её элементов, изготовления и испытания опытных образцов и системы соединения оборудования СПД. По его окончании было организовано посещение крупных испытательных стендов "НПО ЦКТИ" и подразделений конструкторского бюро, осуществляющих разработку документации проектов ПДК.
Одним из главных пунктов деловой программы стало посещение производственных площадок НПП "Авиационная и морская электроника" (НПП "АМЭ") и Научно-исследовательского института резиновых покрытий и изделий (НИИРПИ) - предприятий, успешно сотрудничающих между собой на протяжении многих лет.
НПП "АМЭ" - ведущий российский производитель систем обработки и отображения информации радиоэлектронных систем различного назначения. Сфера деятельности предприятия: системы управления, связь, радиоэлектронная, радиотехническая и гидроакустическая аппаратура, оборудование информационно-телекоммуникационных сетей.
НИИРПИ, недавно отметивший своё 60-летие, является одним из ведущих предприятий по разработке и производству резиновых смесей и резинотехнических изделий с широким комплексом свойств для различных отраслей промышленности.
Руководство компаний представило доклад о ведущихся в настоящее время работах, в частности о разработках в нефтегазовой сфере по линии Минпромторга. Замглавы министерства Василий Осьмаков отдельно подчеркнул важность сохранения набранных темпов роста продукции гражданского назначения в портфеле предприятий и призвал их активно использовать государственный инструментарий поддержки проектов диверсификации.
В настоящий момент предприятия совместно реализуют сразу несколько опытно-конструкторских работ в рамках госпрограммы по развитию судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений. Речь идёт о разработке российских комплексов морской сейсморазведки, донных электрических и сейсмических станций, фонтанной арматуры и о других ключевых направлениях программы импортозамещения шельфового оборудования. Для российского нефтегазового машиностроения это новый вызов, с которым наши предприятия успешно справляются, - отметил Василий Осьмаков.
Делегация Минпромторга посетила также "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова" ("НПО ЦКТИ"). Предприятие, которое является ведущим научным и инжиниринговым центром отечественного энергомашиностроения, в ноябре 2017 года отметило две юбилейные даты: 90-летие ЦКТИ и 110-летие ТЭЦ ЦКТИ.
В настоящее время основными направлениями деятельности "НПО ЦКТИ" являются разработки нового и модернизация действующего оборудования ТЭС, АЭС, ГЭС, объектов промышленной и коммунальной энергетики, оборудования для нефтегазовой промышленности. Предприятие осуществляет разработку стандартов и нормативно-технических документов, лабораторно-стендовое обеспечение НИОКР, изготовление нестандартного оборудования, проводит сертификационные испытания, работы в области промышленной безопасности.
Программа делового визита началась с совещания по вопросам разработки системы подводных колонных головок, инструмента для установки и обслуживания её элементов, изготовления и испытания опытных образцов и системы соединения оборудования СПД. По его окончании было организовано посещение крупных испытательных стендов "НПО ЦКТИ" и подразделений конструкторского бюро, осуществляющих разработку документации проектов ПДК.
Источник: Минпромторг