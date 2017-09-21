На сайте мэрии Москвы появилась возможность проверить историю автомобиля
21.09.2017, 08:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На mos.ru появилась услуга проверки автоистории. С ее помощью можно узнать количество владельцев автомобиля, зарегистрированного в Москве и Московской области, информацию о его участии в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), факты коммерческого использования (в качестве такси), а также сведения нахождении машины в розыске. Такие данные полезно выяснить перед покупкой подержанного автомобиля. До недавнего времени опция проверки автоистории была доступна лишь на портале «Автокод». Она продолжит работать там и сейчас. Но до конца года все сервисы «Автокода» постепенно перенесут на официальный сайт Мэра и Правительства Москвы. В одном месте пользователи смогут записаться в экзаменационные и регистрационные подразделения ГИБДД, обжаловать штрафы в Московской административной дорожной инспекции или ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», а также оплатить штрафы и проверить документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации машины (СТС), техпаспорт (ПТС).
«Появление сервисов “Автокода” на mos.ru — часть масштабного проекта по объединению всех городских сервисов в единый портал для удобства москвичей. В рамках пилотного проекта мы запустили на городском сайте сервис проверки автоистории, с помощью которого можно в режиме реального времени узнать все об эксплуатации автомобиля и его характеристики. В настоящее время это самый популярный сервис “Автокода”, с его помощью было проверено уже 45 миллионов автомобилей», — рассказал руководитель направления транспорта и безопасности Департамента информационных технологий города Москвы Юрий Чулюков.
Чтобы посмотреть детальную историю машины на mos.ru, нужно зайти в раздел «Услуги» — «Личный транспорт» — «Покупка, продажа, учет авто и мото» — «Проверка ТС по VIN и госномеру». Узнать подробности эксплуатации транспортного средства можно только при наличии номера СТС, а также идентификационного (VIN) и регистрационного номеров автомобиля.
«Появление сервисов “Автокода” на mos.ru — часть масштабного проекта по объединению всех городских сервисов в единый портал для удобства москвичей. В рамках пилотного проекта мы запустили на городском сайте сервис проверки автоистории, с помощью которого можно в режиме реального времени узнать все об эксплуатации автомобиля и его характеристики. В настоящее время это самый популярный сервис “Автокода”, с его помощью было проверено уже 45 миллионов автомобилей», — рассказал руководитель направления транспорта и безопасности Департамента информационных технологий города Москвы Юрий Чулюков.
Чтобы посмотреть детальную историю машины на mos.ru, нужно зайти в раздел «Услуги» — «Личный транспорт» — «Покупка, продажа, учет авто и мото» — «Проверка ТС по VIN и госномеру». Узнать подробности эксплуатации транспортного средства можно только при наличии номера СТС, а также идентификационного (VIN) и регистрационного номеров автомобиля.
Источник: Мэрия Москвы