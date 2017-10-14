На северной и западной стороне полигона "Кучино" в Балашихе установят биофильтры
14.10.2017, 21:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ По результатам тепловизионного обследования полигона «Кучино» в Балашихе было принято решение установить биофильтры на северной и западной стороне вершины полигона.
Специалисты министерств экологии и строительного комплекса Московской области, а также администрации городских округов Балашиха и Реутов в ночь с 13 на 14 октября 2017 года провели тепловизионное обследование склонов закрытого полигона «Кучино». Целью проверки стало установление возможных мест утечек биогаза, отмечается в материале.
«По итогам обследования принято решение об устройстве биофильтров на северной и западной стороне вершины полигона. Эти работы будут проведены для максимального снижения негативного воздействия от полигона на окружающую среду», – сказала начальник управления государственного экологического надзора министерства экологии Подмосковья Лариса Косюк, чьи слова приводятся в материале.
Обследование было проведено специалистами строительного комплекса Подмосковья при помощи тепловизора, поясняется в пресс-релизе.
По словам сотрудника ГУП «МособлстройЦнил» Игоря Козлова, проводившего данное обследование, свалочный газ имеет температуру выше температуры окружающего воздуха, тепловизоры позволяют показать эти перепады. Наилучшими условиями для замера температуры являются отсутствие осадков и резких перепадов температуры.
Рекультивация ТБО «Кучино» начнется в марте 2018 года. Постановлением правительства РФ подрядчиком на проведение работ была назначена компания «Спецгеоэкология». В ближайшее время начнется разработка проекта рекультивации. Полигон «Кучино» был закрыт 23 июня после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства дал распоряжение закрыть полигон.
Специалисты министерств экологии и строительного комплекса Московской области, а также администрации городских округов Балашиха и Реутов в ночь с 13 на 14 октября 2017 года провели тепловизионное обследование склонов закрытого полигона «Кучино». Целью проверки стало установление возможных мест утечек биогаза, отмечается в материале.
«По итогам обследования принято решение об устройстве биофильтров на северной и западной стороне вершины полигона. Эти работы будут проведены для максимального снижения негативного воздействия от полигона на окружающую среду», – сказала начальник управления государственного экологического надзора министерства экологии Подмосковья Лариса Косюк, чьи слова приводятся в материале.
Обследование было проведено специалистами строительного комплекса Подмосковья при помощи тепловизора, поясняется в пресс-релизе.
По словам сотрудника ГУП «МособлстройЦнил» Игоря Козлова, проводившего данное обследование, свалочный газ имеет температуру выше температуры окружающего воздуха, тепловизоры позволяют показать эти перепады. Наилучшими условиями для замера температуры являются отсутствие осадков и резких перепадов температуры.
Рекультивация ТБО «Кучино» начнется в марте 2018 года. Постановлением правительства РФ подрядчиком на проведение работ была назначена компания «Спецгеоэкология». В ближайшее время начнется разработка проекта рекультивации. Полигон «Кучино» был закрыт 23 июня после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства дал распоряжение закрыть полигон.
Источник: http://mosreg.ru