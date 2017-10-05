ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Четыре дополнительных автомата по продаже билетов установили на станции метро «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Теперь пассажиры будут тратить меньше времени на покупку проездных и пополнение карты «Тройка».

Дополнительные автоматы уже появились на 13 станциях — это «Беговая», «Тушинская», «Теплый Стан», «Люблино», «Волжская», «Крестьянская Застава», «Печатники», «Кожуховская», «Дубровка», «Щукинская», «Бунинская аллея», «Текстильщики» и «Славянский бульвар».

Специалисты Московского метрополитена ежедневно следят за пассажиропотоком. В результате автоматы убирают с тех станций, где они оказались менее востребованы, и переносят туда, где ощущается их нехватка. Благодаря этой мере очереди в утренние и вечерние часы пик сократились в среднем на 20–30 процентов.