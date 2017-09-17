ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 07.50 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре поступило сообщение о задержке 12 пассажирских поездов на станции Сургут и станции Островная (Нефтеюганский район) Свердловской железной дороги.



По данным представителей Свердловской железной дороги задержка движения поездов произошла из-за проведения технологических работ на станции Островная.



Ситуация находилась на контроле Центра управления в кризисных ситуациях по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в настоящее время движение поездов восстановлено.