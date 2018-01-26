На улице Вольной построят стартовый дом по программе реновации жилья
26.01.2018, 21:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина одобрила проект планировки части производственной зоны № 21 "Кирпичные улицы" в районе Соколиная гора.
Проектируемая территория на востоке столицы занимает площадь 13,53 гектара. С севера она ограничена улицей Вольной. С востока располагается 2-й Вольный переулок, с юга - 10-я улица Соколиной горы, а с запада - 1-й Кирпичный переулок и улица Бориса Жигулёнкова.
По проекту планировки планируется реорганизовать территорию Первого авторемонтного завода (АО "АРЕМЗ-1"). На участке площадью 4,6 гектара (улица Вольная, владение 28) появится современный жилой комплекс с необходимой социальной инфраструктурой. Его общая площадь составит 137,8 тысячи квадратных метров, включая детский сад на 205 мест. В здание планируется переселить дошкольное отделение школы № 1301 имени Е.Т. Гайдара (Кирпичная улица, владение 50а). А на его месте построят новую школу на 300 мест.
Рядом с новым жилым комплексом планируется построить стартовый дом площадью 11,25 тысячи квадратных метров для переселения в него жителей домов, участвующих в программе реновации.
Реализация проекта планировки позволит создать 180 новых рабочих мест, а также обеспечить комфортные условия для проживания 2,85 тысячи человек.
Проектируемая территория на востоке столицы занимает площадь 13,53 гектара. С севера она ограничена улицей Вольной. С востока располагается 2-й Вольный переулок, с юга - 10-я улица Соколиной горы, а с запада - 1-й Кирпичный переулок и улица Бориса Жигулёнкова.
По проекту планировки планируется реорганизовать территорию Первого авторемонтного завода (АО "АРЕМЗ-1"). На участке площадью 4,6 гектара (улица Вольная, владение 28) появится современный жилой комплекс с необходимой социальной инфраструктурой. Его общая площадь составит 137,8 тысячи квадратных метров, включая детский сад на 205 мест. В здание планируется переселить дошкольное отделение школы № 1301 имени Е.Т. Гайдара (Кирпичная улица, владение 50а). А на его месте построят новую школу на 300 мест.
Рядом с новым жилым комплексом планируется построить стартовый дом площадью 11,25 тысячи квадратных метров для переселения в него жителей домов, участвующих в программе реновации.
Реализация проекта планировки позволит создать 180 новых рабочих мест, а также обеспечить комфортные условия для проживания 2,85 тысячи человек.