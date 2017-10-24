На улицы Перми для уборки снега вышло 118 единиц техники
24.10.2017, 10:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Как сообщили в городском управлении внешнего благоустройства, на объектах улично-дорожной сети Перми в ночную смену было задействовано более 118 единиц специализированной дорожной техники. Кроме того, ручную работу осуществляли 126 человек.
Основной задачей, отметили в управлении, было предотвратить образование ледового покрытия на сложных участках улично-дорожной сети: спусках и подъемах, а также на оживленных перекрестках. С целью недопущения образования ледяного наката подрядными организациями применено 233 тонны противогололедных материалов.
Подрядчики справились с выпадением снега, перебоев в работе общественного транспорта в Перми не зафиксировано.
В связи с высокой степенью вероятности выпадения обильных осадков подрядным организациям города поручено обеспечить постоянную готовность сменных экипажей снегоуборочной техники для работы в круглосуточном режиме. Также усилены контрольные мероприятия за состоянием улично-дорожной сети в районах города.
Основной задачей, отметили в управлении, было предотвратить образование ледового покрытия на сложных участках улично-дорожной сети: спусках и подъемах, а также на оживленных перекрестках. С целью недопущения образования ледяного наката подрядными организациями применено 233 тонны противогололедных материалов.
Подрядчики справились с выпадением снега, перебоев в работе общественного транспорта в Перми не зафиксировано.
В связи с высокой степенью вероятности выпадения обильных осадков подрядным организациям города поручено обеспечить постоянную готовность сменных экипажей снегоуборочной техники для работы в круглосуточном режиме. Также усилены контрольные мероприятия за состоянием улично-дорожной сети в районах города.
Источник: http://www.gorodperm.ru