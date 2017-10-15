ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Наблюдатели от МПА СНГ провели итоговое совещание по результатам мониторинга выборов Президента Кыргызской Республики.

В ходе встречи участники обменялись впечатлениями от наблюдения за ходом голосования на избирательных участках в Бишкеке и населенных пунктах Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областей Кыргызской Республики.

Участники заседания изучили сводные данные по итогам наблюдения, а также информацию о мониторинге выборов Президента Кыргызской Республики на зарубежных избирательных участках в Баку, Минске, Москве и Санкт-Петербурге.

Участники совещания обсудили и приняли итоговый документ по результатам мониторинга.