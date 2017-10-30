Началась регистрация болельщиков на дополнительные бесплатные поезда во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
30.10.2017, 22:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АНО "Транспортная дирекция-2018" сообщает о начале работы системы по оформлению бесплатного проезда в дополнительных поездах, которые будут ходить в города-организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
Оформить бесплатный проезд можно на сайте tickets.transport2018.com. Для этого болельщику необходимо иметь билет на матч чемпионата или подтверждённую заявку на билет (номер билета или номер заявки необходимо указать при прохождении процедуры оформления), а также паспорт болельщика (Fan ID), который можно бесплатно оформить на сайте fan-id.ru (номер паспорта болельщика или номер регистрации на получение паспорта болельщика также необходимо указать при прохождении процедуры оформления).
После окончания процедуры оформления на электронную почту пользователя, указанную при регистрации, придёт информационное письмо, в котором будет представлена вся информация о месте в выбранном дополнительном поезде.
Оформить бесплатный проезд можно на сайте tickets.transport2018.com. Для этого болельщику необходимо иметь билет на матч чемпионата или подтверждённую заявку на билет (номер билета или номер заявки необходимо указать при прохождении процедуры оформления), а также паспорт болельщика (Fan ID), который можно бесплатно оформить на сайте fan-id.ru (номер паспорта болельщика или номер регистрации на получение паспорта болельщика также необходимо указать при прохождении процедуры оформления).
После окончания процедуры оформления на электронную почту пользователя, указанную при регистрации, придёт информационное письмо, в котором будет представлена вся информация о месте в выбранном дополнительном поезде.
Источник: Министерство транспорта