Находку защитят от угольной пыли при помощи специальных систем
11.02.2018, 15:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Стивидорные компании, которые переваливают уголь в портах Находки и Врангеля, должны до конца года установить дополнительные пылеподавляющие системы, либо прекратить перевалку груза на период ветров. Такое решение озвучил по итогам совещания со стивидорами врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко во время рабочей поездки в Находкинский городской округ в субботу, 10 февраля.
Глава региона встретился с представителями 12 стивидорных компаний, работающих в портах муниципалитета. Совещание прошло после того, как руководитель края побывал на некоторых предприятиях – «Восточном Порту», порту «Восточные ворота», Находкинском морском торговом порту и на других промышленных площадках. Андрей Тарасенко отметил, что Находка, некогда чистый и зеленый город, сегодня превратилась в угольную шахту.
«В трудные времена с помощью переоборудования портов под угольные терминалы сюда хотели привлечь деньги – ситуация была кризисная, никто не думал о том, что город будет буквально завален углем. Сейчас эту проблему необходимо решать. В первую очередь, компании должны соблюдать требования перевалки грузов», – подчеркнул врио Губернатора.
Глава региона добавил, что закрыть все угольные терминалы сегодня невозможно, ведь они обеспечивают рабочими местами самих жителей муниципалитета, однако за нарушения санитарных норм компании будут платить большие штрафы, а в крайних случаях им может грозить даже приостановка деятельности на 90 суток.
«Зима – период ветров, уголь в этом время особенно пылит и поступает огромное количество жалоб от жителей Находки на угольную пыль. До конца этой зимы осталось совсем немного, а к началу следующей каждый из вас должен установить все необходимое пылезащитное оборудование, иначе вместе с Роспотребнадзором будем закрывать перевалку на период неблагоприятных погодных условий», – заявил глава края.
Андрей Тарасенко поручил своему первому заместителю Александру Костенко совместно с руководителями стивидорных компаний в течение 10 дней разработать и подписать соглашения о реализации до конца 2018 года конкретных мероприятий, направленных на снижение вредного воздействия на окружающую среду. В соглашениях должны быть отражены устанавливаемые меры защиты и сроки их выполнения, в том числе и до конца марта этого года.
«Если порт не готов к перевалке угля, он не должен этим заниматься. Тренироваться на людях нельзя. Хотите зарабатывать деньги, делайте нормальный перевалочный комплекс», – подчеркнул глава края.
Также Андрей Тарасенко также добавил, что до конца этого года завершится строительство нового терминала АО «Восточный Порт». Мощности предприятия дадут возможность всем остальным портам отказаться от перевалки угля и переориентироваться на работу с другими грузами.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы в регионе возросла грузовая база: ведем переговоры о транзите контейнеров, транспортировке запчастей, металлов, агропромышленных грузов, мяса, рыбы и другой продукции. Мы готовы перенаправлять эти грузы на вас, если вы захотите поменять специализацию. Но если решите продолжать заниматься углем, требования будут жесткие», – обозначил глава региона.
Кроме того, на заседании предложено усовершенствовать принятый в прошлом году краевой закон об охране воздуха и внести в него дополнения, благодаря которым на территории угольных портов будет создана единая санитарно-защитная зона.
После совещания Андрей Тарасенко встретился с жителями мыса Астафьева, с которыми также обсудил решение вопроса о ликвидации угольной пыли в Находке.
В ответ на вопрос общественных представителей микрорайона, как руководство края планирует бороться с угольной проблемой, глава региона ответил, что сегодня такой прецедент уже создан: с одним из угольных комплексов – «Терминалом Астафьева», на который ранее поступало много жалоб от жителей города, заключено соглашение. С января 2018 года компания ограничила погрузку угля в период неблагоприятных метеоусловий на 50%, это в два раза меньше прежнего.
Подчеркнуто, что с учетом соглашений о дооснащении комплексов защитным оборудованием, которые Администрация Приморья заключит со всеми стивидорными компаниями Находки, а также принимая во внимание возможность перепрофилирования портов под перевалку других грузов, проблема очистки города от угольной пыли может быть решена уже в 2019 году.
Глава региона встретился с представителями 12 стивидорных компаний, работающих в портах муниципалитета. Совещание прошло после того, как руководитель края побывал на некоторых предприятиях – «Восточном Порту», порту «Восточные ворота», Находкинском морском торговом порту и на других промышленных площадках. Андрей Тарасенко отметил, что Находка, некогда чистый и зеленый город, сегодня превратилась в угольную шахту.
«В трудные времена с помощью переоборудования портов под угольные терминалы сюда хотели привлечь деньги – ситуация была кризисная, никто не думал о том, что город будет буквально завален углем. Сейчас эту проблему необходимо решать. В первую очередь, компании должны соблюдать требования перевалки грузов», – подчеркнул врио Губернатора.
Глава региона добавил, что закрыть все угольные терминалы сегодня невозможно, ведь они обеспечивают рабочими местами самих жителей муниципалитета, однако за нарушения санитарных норм компании будут платить большие штрафы, а в крайних случаях им может грозить даже приостановка деятельности на 90 суток.
«Зима – период ветров, уголь в этом время особенно пылит и поступает огромное количество жалоб от жителей Находки на угольную пыль. До конца этой зимы осталось совсем немного, а к началу следующей каждый из вас должен установить все необходимое пылезащитное оборудование, иначе вместе с Роспотребнадзором будем закрывать перевалку на период неблагоприятных погодных условий», – заявил глава края.
Андрей Тарасенко поручил своему первому заместителю Александру Костенко совместно с руководителями стивидорных компаний в течение 10 дней разработать и подписать соглашения о реализации до конца 2018 года конкретных мероприятий, направленных на снижение вредного воздействия на окружающую среду. В соглашениях должны быть отражены устанавливаемые меры защиты и сроки их выполнения, в том числе и до конца марта этого года.
«Если порт не готов к перевалке угля, он не должен этим заниматься. Тренироваться на людях нельзя. Хотите зарабатывать деньги, делайте нормальный перевалочный комплекс», – подчеркнул глава края.
Также Андрей Тарасенко также добавил, что до конца этого года завершится строительство нового терминала АО «Восточный Порт». Мощности предприятия дадут возможность всем остальным портам отказаться от перевалки угля и переориентироваться на работу с другими грузами.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы в регионе возросла грузовая база: ведем переговоры о транзите контейнеров, транспортировке запчастей, металлов, агропромышленных грузов, мяса, рыбы и другой продукции. Мы готовы перенаправлять эти грузы на вас, если вы захотите поменять специализацию. Но если решите продолжать заниматься углем, требования будут жесткие», – обозначил глава региона.
Кроме того, на заседании предложено усовершенствовать принятый в прошлом году краевой закон об охране воздуха и внести в него дополнения, благодаря которым на территории угольных портов будет создана единая санитарно-защитная зона.
После совещания Андрей Тарасенко встретился с жителями мыса Астафьева, с которыми также обсудил решение вопроса о ликвидации угольной пыли в Находке.
В ответ на вопрос общественных представителей микрорайона, как руководство края планирует бороться с угольной проблемой, глава региона ответил, что сегодня такой прецедент уже создан: с одним из угольных комплексов – «Терминалом Астафьева», на который ранее поступало много жалоб от жителей города, заключено соглашение. С января 2018 года компания ограничила погрузку угля в период неблагоприятных метеоусловий на 50%, это в два раза меньше прежнего.
Подчеркнуто, что с учетом соглашений о дооснащении комплексов защитным оборудованием, которые Администрация Приморья заключит со всеми стивидорными компаниями Находки, а также принимая во внимание возможность перепрофилирования портов под перевалку других грузов, проблема очистки города от угольной пыли может быть решена уже в 2019 году.
Источник: http://primorsky.ru/