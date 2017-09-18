ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ФГУП «Нацрыбресурс» приняло участие в Международномрыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, прошедшем в Санкт-Петербурге 14-16 сентября. Предприятие представило свой стенд, на котором была продемонстрирована стратегия развития предприятия, его инфраструктурные и производственные мощности, рыбопромысловый и вспомогательный флот. Экспозиция предприятия вызвала живой интерес у посетителей и участников выставки. Члены делегации предприятия провели ряд конструктивных встреч с представителями различных отраслевых компаний и организаций. Намечены новые интересные направления работы.

Большой интерес вызвал проект компании по организации рефрижераторных перевозок рыбопродукции «Нацрыблогистик». Советник генерального директора Нацрыбресурса Игорь Устинов, курирующий данный проект, отметил, что целью создания отраслевой компании Нацрыблогистик является систематизация и оптимизация процесса транспортировки рыбной продукции с борта рыбацкого судна до конечного потребителя. Причем все этапы следования рыбопродукции: с борта судна в рефрижераторный контейнер или холодильный склад, доставка на территорию «сухих» терминалов и далее, будут выполняться с жестким соблюдением требований разрабатываемого нового регламента температурного режима (-32 градуса и будет соответствовать высшим мировым стандартам) для рефрижераторных перевозок.

Стенд предприятия посетила делегация во главе с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Аркадием Дворковичем и заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильёй Шестаковым. Генеральный директор предприятия Сергей Харьков представил руководству перспективные проекты предприятия. В том числе по строительству рыбоперерабатывающего завода в Магадане, новой причальной стенки и холодильно-складского комплекса во Владивостоке, а также проект по восстановлению причальных сооружений в Петропавловске-Камчатском, запущенный уже этим летом. Также было отмечено, что Нацрыбресурс активно развивает свою деятельность по целому ряду направлений в рыбной отрасли. Это касается рыбодобычи, судоремонта, внедрения новых технологий, а также поддержки отраслевых учебных заведений.