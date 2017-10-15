ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Четырёхлетний Ярослав Балуев, потерявшийся вечером 14 октября в Нижегородской области г.о.г. Бор в 6 км от посёлка Керженец, найден живым.



Мальчика обнаружил в лесу сотрудник отдела спорта и молодёжной политики администрации г.о.г. Бор Артур Штоян, принимавший активное участие в поисках. Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное. На автомобиле скорой помощи мальчика направили для обследования в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу.



Напомним, четырёхлетний Ярослав Балуев потерялся, когда его родители собирали грибы. На месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС, войск Национальной гвардии России и волонтёры. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин постоянно держал поисковую операцию под личным контролем. В поиске были задействованы вертолеты. В администрации городского округа города Бор со вчерашнего вечера был развёрнут поисковый штаб. Сотрудники администрации раздавали в рейсовых автобусах, а также проезжающим в этом направлении автомобилистам специальную памятку для поиска пропавшего мальчика.