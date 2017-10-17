ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В МЧС России на особом контроле находится лесопожарная обстановка на территории Приморского края. Спасателям и пожарным удалось локализовать 9 пожаров на общей площади более 1960 гектар. Ликвидировано 5 природных пожаров на общей площади свыше 410 гектар, в том числе крупные очаги пожаров в заказнике Национальный парк «Зов тигра».

Вместе с тем для обеспечения пожарной безопасности на территории края создана наземная группировка сил и средств в количестве 3300 человек и 300 единиц техники. Из них более 640 человек выполняют профилактические работы и оказывают адресную помощь населению Приморья.

Накануне в Ольгинском районе Приморского края спасатели Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России отстояли от кедрового пала населённый пункт Щербаковка. Огнеборцы своевременно обнаружили и ликвидировали несколько очагов пожаров.

Кроме того, сотрудники МЧС России оказали помощь местным огнеборцам в тушении пожара вблизи местной сельской больницы. Благодаря грамотным уверенным действиям спасателям удалось избежать перехода огня на медицинское учреждение.

«Пожарные и спасатели оперативно прибыли к месту пожара. Стоит отметить, что действовали они очень слаженно. Хочется выразить слова благодарности и искренней признательности сотрудникам МЧС России, которые отстояли нашу больницу», – сказал главный врач «Краевой больницы восстановительного лечения» Ольгинского района Евгений Фрединский.