Нижегородская область планирует нарастить товарооборот с Беларусью до 1 млрд долларов
30.10.2017, 15:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 30 октября 2017 года в Нижегородском кремле врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с делегацией президиума Общественной палаты Союзного государства. Отметим, что это был первый визит нового состава Общественной палаты Союзного государства в регион.
В рамках встречи участники обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарных сферах, а также проекты общественных организаций патриотической направленности и проекты в области молодежной политики.
«Нижегородскую область и Республику Беларусь давно связывают крепкие братские отношения, причем не только в традиционных сферах, таких как промышленность, но и в других областях, - заявил Глеб Никитин, приветствуя представителей делегации. - Беларусь является нашим первым внешнеторговым партнером из всех 143 стран, с которыми мы работаем. В 2016 году товарооборот с нижегородским регионом достиг 757 миллионов долларов, в этом, по итогам восьми месяцев, - уже 630 миллионов. Прирост по сравнению с 2015 годом составил 50%. Наша задача - достигнуть товарооборота с Республикой Беларусь в 1 миллиард долларов».
По словам Никитина, всего на территории Нижегородской области работает 472 предприятия-экспортера и 297 экспортеров белорусской продукции. «Для укрепления промышленных кооперационных связей и повышения эффективности взаимодействия на территории региона функционирует отделение посольства Республики Беларусь, а в Минске работает наше представительство Нижегородской области», - добавил он.
«Наше сотрудничество будет только расширяться. Я знаю, что министерство промышленности Республики Беларусь предложило Нижегородской области организовать производство сельхозтехники, которое придаст дополнительный импульс в развитии наших экономических отношений», - подчеркнул сопредседатель Общественной палаты Союзного государства со стороны Республики Беларусь Андрей Бирюков.
«Мы очень рады, что первым визитом нового состава Общественной палаты стала именно Нижегородская область. В нашу Общественную палату входит 200 представителей России и Беларуси – это и деятели культуры, науки, экономики и промышленности. Я благодарен губернатору за приглашение посетить регион. Это серьезный политический шаг, - отметил в свою очередь сопредседатель Общественной палаты Союзного государства Николай Бурляев. - Я давно не был в Нижнем Новгороде и вижу, как он изменился за последнее время. Скоро город станет жемчужиной русской земли».
В рамках встречи участники обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарных сферах, а также проекты общественных организаций патриотической направленности и проекты в области молодежной политики.
«Нижегородскую область и Республику Беларусь давно связывают крепкие братские отношения, причем не только в традиционных сферах, таких как промышленность, но и в других областях, - заявил Глеб Никитин, приветствуя представителей делегации. - Беларусь является нашим первым внешнеторговым партнером из всех 143 стран, с которыми мы работаем. В 2016 году товарооборот с нижегородским регионом достиг 757 миллионов долларов, в этом, по итогам восьми месяцев, - уже 630 миллионов. Прирост по сравнению с 2015 годом составил 50%. Наша задача - достигнуть товарооборота с Республикой Беларусь в 1 миллиард долларов».
По словам Никитина, всего на территории Нижегородской области работает 472 предприятия-экспортера и 297 экспортеров белорусской продукции. «Для укрепления промышленных кооперационных связей и повышения эффективности взаимодействия на территории региона функционирует отделение посольства Республики Беларусь, а в Минске работает наше представительство Нижегородской области», - добавил он.
«Наше сотрудничество будет только расширяться. Я знаю, что министерство промышленности Республики Беларусь предложило Нижегородской области организовать производство сельхозтехники, которое придаст дополнительный импульс в развитии наших экономических отношений», - подчеркнул сопредседатель Общественной палаты Союзного государства со стороны Республики Беларусь Андрей Бирюков.
«Мы очень рады, что первым визитом нового состава Общественной палаты стала именно Нижегородская область. В нашу Общественную палату входит 200 представителей России и Беларуси – это и деятели культуры, науки, экономики и промышленности. Я благодарен губернатору за приглашение посетить регион. Это серьезный политический шаг, - отметил в свою очередь сопредседатель Общественной палаты Союзного государства Николай Бурляев. - Я давно не был в Нижнем Новгороде и вижу, как он изменился за последнее время. Скоро город станет жемчужиной русской земли».
Источник: https://government-nnov.ru