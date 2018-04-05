ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение Правительства Финляндии на строительство газопровода "Северный поток — 2" в финской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Разрешение на участок морского газопровода протяженностью 374 км в финской ИЭЗ вне территориальных вод выдано Министерством экономики и занятости Финляндии.

"Мы очень рады получить это разрешение как результат нашей всесторонней и кропотливой работы в ходе комплексного процесса получения разрешений. Это еще один важный этап для проекта "Северный поток – 2", — говорит Торе Гранског, менеджер по получению разрешений в Финляндии Nord Stream 2 AG.

В Финляндии компании Nord Stream 2 необходимо получить два разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" в финской ИЭЗ. Второе разрешение в соответствии с Законом о воде ожидается в ближайшие недели. В Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений. Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – Швеции, России и Дании, идут по графику.



"Северный поток — 2" — международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит обеспечить надежные поставки российского природного газа европейским потребителям по самому оптимальному маршруту. Маршрут и техническая концепция "Северного потока — 2" будут в основном повторять успешно действующий трубопровод «Северный поток». Мощность нового газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Такого объема будет достаточно для обеспечения теплом и энергией 26 млн домохозяйств ежегодно. Поставки природного газа позволят снизить уровень выбросов СО2 в ЕС и сформировать сбалансированную структуру энергопотребления, в которой газ замещает уголь при производстве электроэнергии и используется в качестве резервного топлива для нивелирования перебоев в поставках энергии, производимых из возобновляемых источников, таких как ветер и солнце.