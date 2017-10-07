ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российской энергетической неделе в Москве представил гостям выставочной экспозиции энергокомпании ряд передовых разработок.

Так, Министру энергетики РФ Александру Новаку и Мэру Москвы Сергею Собянину глава "Россетей" рассказал о совместных разработках энергетиков и молодых уральских учёных: роботизированном комплексе диагностики высоковольтных воздушных линий электропередачи "Канатоход" и программно-аппаратном комплексе интеллектуального учёта и управления потреблением электроэнергии "Школа умного потребителя".

"Канатоход" разработан специалистами уральского инновационного предприятия "Лаборатория будущего", работающего при Уральском федеральном университете им. Первого президента РФ Б.Н. Ельцина. Ливинский отметил, что диагностический комплекс является полностью отечественной разработкой, которая в настоящее время проходит апробацию в электросетевом комплексе дочернего общества компании - "МРСК Урала". Также он подчеркнул, что специалисты ПАО "Россети" оказывают серьёзную методическую поддержку молодым учёным в совершенствовании технологии под решение конкретных производственных задач, в частности использовании роботизированного комплекса не только для диагностики, но и для эксплуатации ЛЭП.

Одной из ключевых технических характеристик разработки является то, что роботизированный "Канатоход" может взлетать с наземной станции, садиться на провод или грозозащитный трос линии электропередачи и, передвигаясь от подстанции к подстанции, в автоматическом режиме собирать и обрабатывать информацию о состоянии ЛЭП. Разработка уральских инженеров в будущем может эффективно интегрироваться в геоинформационные системы программно-технического комплекса федеральной электросетевой инфраструктуры.

Также Ливинский продемонстрировал уникальный отечественный программно-аппаратный комплекс интеллектуального учёта и управления потреблением электроэнергии "Школа умного потребителя". Это также совместный продукт специалистов уральского подразделения ПАО "Россети" и кафедры автоматизированных электрических систем Уральского федерального университета. Технологии, отработанные в ходе его создания, могут внедряться на объектах как электросетевой компании, так и её потребителей.

Также на стенде Министр энергетики РФ и Мэр Москвы смогли ознакомиться с системами интеллектуального управления распределительными электрическими сетями, которые, как отметил, Ливинский внедряются в подразделениях ПАО "Россети". Данные технологии в перспективе позволят в значительной мере изменить облик электросетевого комплекса РФ.