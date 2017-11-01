Новое научно-исследовательское судно Росгеологии назвали именем академика Евгения Примакова
01.11.2017, 18:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 31 октября в г. Мурманске состоялась торжественная церемония имянаречения нового научно-исследовательского судна АО "Росгеология". Судну было присвоено имя "Академик Примаков" в честь великого российского политического и государственного деятеля Евгения Максимовича Примакова.
"Евгений Максимович начинал свою биографию с бакинского военно-морского училища. И это символично, что новое научно-исследовательское судно названо в честь академика Примакова", - подчеркнула Ирина Примакова, которая стала "крёстной матерью" судна.
"Это знаменательный день не только для нашего холдинга, но и для всего российского научно-исследовательского флота и развития отечественной геологии в целом, – отметил в своей речи Генеральный директор – Председатель Правления АО "Росгеология" Роман Панов. – Судно оснащено уникальным оборудованием, которое позволяет проводить исследования практически на любых глубинах шельфовой зоны в сложных геологических и климатических условиях, в том числе в Арктических морях. Модернизация сейсморазведочного флота – это стратегическое решение, принятое для наращивания технологического потенциала, повышения конкурентоспособности и реализации приоритетов российской геологоразведочной отрасли".
В приветственном слове заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Хлопонин отметил, что в настоящее время в составе АО "Росгеология", являющегося бесспорным лидером морской геофизики в стране, успешно продолжаются славные традиции отечественной геологической школы и имянаречение научно-исследовательского судна в честь Е.М. Примакова послужит не только увековечению памяти выдающегося российского государственного деятеля, но и станет заметным вкладом в дальнейшее укрепление позиций отечественной геологоразведки.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак высоко оценил вклад АО "Росгеология" и предприятий Холдинга в разведку ресурсов российского арктического шельфа и в целом в наращивание ресурсной базы углеводородного сырья и усиление энергетической безопасности России.
Вице-президент по шельфовым проектам ПАО "НК "Роснефть" Желько Рунье в поздравительном письме подчеркнул, что ПАО "НК "Роснефть" приветствует расширение возможностей государственного геологического Холдинга в морской сейсморазведке.
Член Правления ПАО "Газпром" Всеволод Черепанов также отметил значительный вклад АО "Росгеология" в проведение сейсморазведочных работ на континентальном шельфе, в том числе в интересах специализированных компаний, входящих в периметр Группы "Газпром".
В рамках торжественной церемонии губернатор Мурманской области Марина Ковтун особенно оценила значимость этого события для региона. "Богатства шельфа Арктической зоны принадлежат России, и судно "Академик Примаков" – один из ключей к этой гигантской кладовой. Мурманская область является плацдармом освоения арктического шельфа", – заявила глава региона.
Финансовым партнёром сделки по приобретению научно-исследовательского судна "Академик Примаков" выступил Банк ВТБ (ПАО). Сотрудничество АО "Росгеология" и банка является стратегическим и рассчитано на длительный срок.
"Евгений Максимович начинал свою биографию с бакинского военно-морского училища. И это символично, что новое научно-исследовательское судно названо в честь академика Примакова", - подчеркнула Ирина Примакова, которая стала "крёстной матерью" судна.
"Это знаменательный день не только для нашего холдинга, но и для всего российского научно-исследовательского флота и развития отечественной геологии в целом, – отметил в своей речи Генеральный директор – Председатель Правления АО "Росгеология" Роман Панов. – Судно оснащено уникальным оборудованием, которое позволяет проводить исследования практически на любых глубинах шельфовой зоны в сложных геологических и климатических условиях, в том числе в Арктических морях. Модернизация сейсморазведочного флота – это стратегическое решение, принятое для наращивания технологического потенциала, повышения конкурентоспособности и реализации приоритетов российской геологоразведочной отрасли".
В приветственном слове заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Хлопонин отметил, что в настоящее время в составе АО "Росгеология", являющегося бесспорным лидером морской геофизики в стране, успешно продолжаются славные традиции отечественной геологической школы и имянаречение научно-исследовательского судна в честь Е.М. Примакова послужит не только увековечению памяти выдающегося российского государственного деятеля, но и станет заметным вкладом в дальнейшее укрепление позиций отечественной геологоразведки.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак высоко оценил вклад АО "Росгеология" и предприятий Холдинга в разведку ресурсов российского арктического шельфа и в целом в наращивание ресурсной базы углеводородного сырья и усиление энергетической безопасности России.
Вице-президент по шельфовым проектам ПАО "НК "Роснефть" Желько Рунье в поздравительном письме подчеркнул, что ПАО "НК "Роснефть" приветствует расширение возможностей государственного геологического Холдинга в морской сейсморазведке.
Член Правления ПАО "Газпром" Всеволод Черепанов также отметил значительный вклад АО "Росгеология" в проведение сейсморазведочных работ на континентальном шельфе, в том числе в интересах специализированных компаний, входящих в периметр Группы "Газпром".
В рамках торжественной церемонии губернатор Мурманской области Марина Ковтун особенно оценила значимость этого события для региона. "Богатства шельфа Арктической зоны принадлежат России, и судно "Академик Примаков" – один из ключей к этой гигантской кладовой. Мурманская область является плацдармом освоения арктического шельфа", – заявила глава региона.
Финансовым партнёром сделки по приобретению научно-исследовательского судна "Академик Примаков" выступил Банк ВТБ (ПАО). Сотрудничество АО "Росгеология" и банка является стратегическим и рассчитано на длительный срок.
Источник: Росгеология