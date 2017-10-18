ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новую систему быстрой оплаты услуг ЖКХ начали тестировать в Реутове, сообщает пресс-служба городской администрации.

"В Реутове началось тестирование системы быстрой оплаты услуг ЖКХ. На новых квитанциях будет стоять QR-код. С его помощью жители смогут оплатить коммунальные платежи за 10 секунд. При этом не потребуется вводить лицевой счёт или сумму платежа", – приводятся в материале слова главы города Станислава Каторова.

В пресс-службе уточнили, что это пилотный проект Сбербанка. После его тестирования в городе, технологию QR-кодов будут применять по всему Подмосковью. Они содержат информацию не только о реквизитах организации, но и о данных клиента. Чтобы оплатить квитанцию, достаточно поднести QR-код к сканеру терминала самообслуживания или к камере мобильного телефона.