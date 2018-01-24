ОРЕАНДА-НОВОСТИ Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области информирует о введении в обращение новых банкнот номиналами 200 и 2 000 рублей.



Согласно информации Банка России на территории Тюменской области зафиксированы случаи отказа крупными торговыми сетями, транспортными предприятиями, предприятиями сферы услуг в приеме новых банкнот от населения в качестве оплаты за товары, услуги.



В соответствии со ст. 29 и 30 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ отказ в приеме банкнот новых номиналов является незаконным.